Atropellan a un hombre mayor en un puente de Ontinyent

Un hombre de avanzada edad ha sido atropellado esta mañana en la localidad de Ontinyent. El incidente ha tenido lugar en uno de los extremos del Pont de Santa María, cerca de la Palau de la Vila. Las fuentes oficiales consultadas han explicado que "se trata de un hombre mayor, que estaba cruzando un paso de peatones. El coche venía desde la Avenida Almansa. Parece ser que no ha visto al hombre y lo ha acabado atropellando".

A su vez, las mismas fuentes comentan que "hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una ambulancia, que ha atendido in situ a la víctima. El equipo médico ha decidido su traslado hasta el hospital de Ontinyent una vez ha estabilizado al señor".

A su vez, confirman que "la víctima estaba con vida y consciente cuando ha sido trasladada, pero sangraba mucho. Podría ser que debido a que esté tomando alguna medicación anticoagulante, así lo podría apuntar el aspecto de la sangre, pero este extremo no está constatado", apostillan.

La zona del Pont de Santa María registra un notable paso de coches durante toda la jornada. Las administraciones públicas aconsejan extremar las precauciones al volante. De momento, no se han confirmado las otras incógnitas que rodean al suceso acaecido en este punto de entrada a la capital de la Vall d'Albaida.