Los casos pendientes en el juzgado de la mujer de Ontinyent se triplican en un año

La falta de personal tiene consecuencias serias. El juzgado que atiende los casos de violencia de género en Ontinyent, que tuvo que suspender su actividad por falta de jueces durante varias semanas tras quedar vacante la plaza, ha triplicado en un año los asuntos pendientes de resolver. La sustitución de la jueza de este tribunal, que dejó la plaza en abril de este año, se demoró hasta mediados de mayo: casi un mes sin titular del juzgado que provocó la suspensión de la actividad. Un hecho que ha acentuado el atasco de procedimientos.

En el segundo trimestre de este 2025, los casos penales pendientes de resolver se han disparado hasta 227, más del triple de los 63 que estaban por concluir en el mismo periodo en 2024. Los procesos resueltos han descendido, pasando de los 103 del segundo trimestre de 2024 a los 75 que se han resuelto en el mismo periodo del presente año. El juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Ontinyent, el que asume los procesos judiciales de violencia de género, estuvo varias semanas con la plaza titular vacante. El TSJ solicitó de urgencia al Consejo General del Poder Judicial la ampliación de la bolsa de jueces sustitutos para la provincia de València, para poder cubrir la plaza, que consiguió cubrirse el 14 de mayo, retomando la actividad la sala judicial.

Los casos pendientes destacan entre las cifras negativas de un partido judicial de Ontinyent en el que se han reducido un 42% los delitos de violencia contra las mujeres. En el segundo trimestre de este año 2025 son 64 los delitos, 27 menos que los registrados en el mismo periodo del año pasado, cuando se elevaron a 91. El descenso trimestral es del 15,8%, al producirse 12 delitos menos que en el primer trimestre de 2025, según los últimos datos ofrecidos por el Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Del partido judicial de Xàtiva no se ofrecen datos, después de traspasarse las competencias al partido judicial de Alzira.

De los 64 delitos de violencia contra las mujeres en Ontinyent del segundo trimestre de este año, 54 eran por lesiones y malos tratos con menoscabo psíquico y lesiones leves y 10 con lesiones más graves, con violencia física y psíquica.

Decenas de órdenes de protección

Sobre las medidas judiciales de protección y seguridad de las víctimas, en los juzgados de Ontinyent se decretaron 16 órdenes de prohibición de comunicación del agresor con la víctima, una cifra que también se reduce respecto al trimestre anterior, que se elevaron a 23. A 16 agresores se les prohibió regresar al lugar donde se produjeron las agresiones, siete menos que en el primer trimestre. Además, a cinco agresores se les suspendió la licencia de tenencia y uso de armas y también se ordenaron ocho órdenes de suspensión del régimen de visitas, siete menos que en el primer trimestre, cuando también hubo seis órdenes de suspensión de guarda y custodia.

De las 64 mujeres víctimas de violencia de género en el partido judicial de Ontinyent, 59 de ellas fueron las que denunciaron directamente las agresiones, mientras que en 5 casos fue por intervención directa policial. En el primer trimestre también fueron mayoría las víctimas que denunciaron, 69 de las 76 agredidas, mientras que en las otras seis mujeres hubo intervención directa de la policía.

En cuanto a las resoluciones judiciales, se han producido 23 sobreseimientos provisionales, 19 de ellos por no resultar justificada la perpetración del delito y en los otros 4 por no haber autor conocido y determinado. En el primer trimestre fueron 26 los sobreseimientos provisionales, 20 de ellos por no resultar justificada la perpetración del delito. 20 hombres han sido enjuiciados por delitos de violencia contra las mujeres y el porcentaje de condenados entre los enjuiciados en el segundo trimestres se eleva a 95%. En el primer trimestre fueron 23 los enjuiciados y un 95,7% los condenados.