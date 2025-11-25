Compromís critica la subida de la tasa de basura en Ontinyent a 136 euros

El grupo municipal Compromís per Ontinyent ha criticado la "subida constante" de la tasa de la basura, que en 2026 se situará en 136 euros. También ha acusado al gobierno municipal de "opacidad informativa" al considerar que no se está explicando el incremento "de forma detallada".

El regidor Gabriel Portero ha recordado que la tasa sube por cuarto año consecutivo, triplicando el importe que las ontinyentines y ontinyentins pagaban en 2023, a pesar de que a estas alturas "todavía no se ha producido ninguna mejora real en el servicio". El regidor también ha destacado que la única bonificación que se ha anunciado por ahora no se aplicará hasta el primer recibo de 2027, año de las elecciones municipales.

Como defendió el ejecutivo local, una vez se ponga en marcha el nuevo sistema puerta a puerta podrá aplicarse un descuento equivalente a la subida de la tasa en 2026 a las familias que reciclen.

En palabras de Gabriel Portero, “en 2026, por cuarto año consecutivo, la mayoría absoluta de Jorge Rodríguez ha decidido que la tasa de la basura de Ontinyent vuelva a subir, sin que se haya producido ninguna mejora en el servicio. Hace falta que hagamos un poco de memoria: en 2023 pagábamos 44€; en 2024, 68€; en 2025 hemos pagado 108€; y en 2026 pagaremos 136€. Por lo tanto, en cuatro años Ens Uneix ha triplicado la tasa para todo Ontinyent por igual, sin importar quién separa y recicla bien sus residuos, ni cuántas personas viven en cada casa”.

El regidor ha señalado que “desde Compromís por Ontinyent hace más de un año que le reclamamos al gobierno municipal un modelo más justo, que contemple la aplicación de bonificaciones. Durante todo este tiempo, Ens uneix se ha desentendido y se ha dedicado a repartir culpas, señalando como responsable en el gobierno de España, y en concreto a Pedro Sánchez. Mientras tanto, el gobierno municipal ha avanzado muy poco en el desarrollo de bonificaciones, que es lo que le encomienda la Ley 7/2022 en los ayuntamientos”.

Portero también ha asegurado que “después de nuestra insistencia al respecto, recientemente han anunciado una bonificación para la tasa, del 20%, por la separación de los residuos orgánicos. Pero hay que matizar dos cuestiones. Por un lado, el gobierno municipal aprovechó el anuncio de la bonificación para tapar la nueva subida del recibo para 2026, que mucha gente todavía no sabe que se situará en 136 euros por domicilio. Asimismo, la bonificación anunciada no se aplicará hasta el primer recibo de 2027, que casualmente es el año de las elecciones municipales. Por lo tanto, el recibo de 2026 lo tendrá que avanzar completo toda la ciudadanía, separe o no sus residuos. Y todo esto sin olvidar que en 2025 ya hemos pagado 108€ de tasa por un modelo de recogida que no se ha aplicado, pero que sí que se los ha cobrado a las ontinyentines y ontinyentins”.