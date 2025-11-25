Denuncian la proliferación de mensajes encubiertos de "compro piso" en Xàtiva y Ontinyent

Es una práctica que se suele repetir en las ciudades medianamente pobladas de forma periódica. El alza de precios registrada en el mercado inmobiliario ha causado que las agencias reactiven sus prácticas más agresivas, con lo que no dudan a la hora de empapelar las calles con los típicos carteles de "compro piso" acompañados por nombres genéricos como "Mari" o "Rosi". Sin embargo, cuando un posible vendedor llama a los números, normalmente se encuentra con un comercial de una agencia inmobiliaria. El aumento del miedo a prácticas como la ocupación ilegal ha causado que muchos propietarios no se atrevan a poner los típicos carteles de "se vende" o "se alquila" en sus ventanas. En un mercado tan activo como el actual, muchas empresas no dudan a la hora de utilizar prácticas que rozan la legalidad.

Cartel de "Compro piso" pegado de forma reciente en una fachada de la calle Cerdán de Tallada de Xàtiva. / José Luis G. Llagües

La situación ha llevado a los sindicatos vecinales a actuar. Así, desde el Sindicat d’Habitatge d’Ontinyent han denunciado en redes sociales que "vuelve la plaga de los carteles de 'Compro Piso'. Ni la Rosi ni la Mari quieren comprarte el piso: son inmobiliarias y empresas especuladoras que están empapelando calles como Daniel Gil, Furs o Salvador Tormo. Ayúdanos a localizarlos!. Envíanos fotos o etiquétanos cuando veas un para que podamos denunciar esta práctica. Si en voces uno, arráncalo", exponen.

Hace unos meses, desde el mismo sindicato pidieron a la gente que arrancaran estos carteles cuando los vieran: "Que no te engañen, están vendiendo la ciudad", exponían en sus mensajes de denuncia publicados en redes sociales.