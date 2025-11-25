Ontinyent creará 300 nuevos aparcamientos en el entorno de la plaça Concepció y la Avenida Albaida

El regidor de Territorio de Ontinyent, Óscar Borrell, ha anunciado este martes la creación a corto y medio plazo de más de 300 plazas de aparcamiento en sendos espacios con unas dimensiones de 10.000 metros cuadrados ubicados en el entorno de la Plaça de la Concepció y la Avinguda Albaida.

Este último espacio estará listo antes a través de un convenio que el ayuntamiento va a firmar con las familias Tormo y Palop para generar 125 estacionamientos a disposición de la ciudadanía en una explanada de 3.600 metros cuadrados en la que se van a invertir 50.000 euros para su adecuación. Borrell ha recalcado que el aparcamiento se situará en una zona comercial, cerca del futuro Consum y de restaurantes como el Mesón del Rey, a 120 metros de distancia del área comercial de Martínez Valls.

Por otra parte, el consistorio también prevé otra zona con 175 plazas de aparcamiento en la calle Luis Martínez, en un ámbito incluido dentro del desarrollo del Plan de Actuación Integrada (PAI) de Germanies, a 70 metros de la escultura del Pescaoret de la Concepció. En este caso, se contará con un espacio de más de 6.000 metros cuadrados con acceso directo desde el renovado puente del Camí Vell de Xàtiva. Esta circunstancia permitirá "dignificar la entrada norte" y que todos vehículos procedentes de la carretera CV-650, de los diseminados de Santa Anna, el camí dels Pressos o la Verònica y de polígonos como Sant Vicent tengan acceso por el Camí Vell de Xàtiva, en el que se ha desplegado una inversión de 300.000 euros. Borrell ha puesto el foco en que esta actuación "descongestionará la entrada por el Salvador".Las obras en el citado camino hacen que la entrada a la ciudad por este punto sea "mucho más amable".

El concejal de Territorio ha recordado que a las mencionadas plazas de estacionamiento públicas habrá que sumar las que se proyectan dentro de los diferentes programas urbanísticos de desarrollo pendientes en Ontinyent, como son los de la Farinera, el Llombo, la Avenida Albaida o el Clariano.

El PAI de Paduana, en duda

Borrell ha indicado que las obras de acondicionamiento del parking de la Avenida Albaida "comenzarán en breve", mientras que, en el caso de Germaníes, se está gestionando el PAI, a falta de la licencia ambiental, por lo que estima que "a comienzos de 2026 comenzaremos a gestionarlo junto al promotor urbanístico para adecuar el espacio de aparcamiento". Antes, deberán practicarse una serie de demoliciones en la zona que afectan a edificios como el de la antigua Muebles Oviedo o la discoteca OTK. Según el regidor, a pesar del convenio de cesión de los terrenos, el parking permanecerá "para muchos años".

Respecto a la posible supresión de las plazas de aparcamiento ubicadas en la antigua Paduana, Borrell ha dejado claro que el PAI aprobado para urbanizar este espacio se encuentra todavía muy verde. "Le hemos dicho al agente urbanizador que proceda a hacer la urbanización, pero lo está revisando, porque posiblemente no haya viabilidad por el aumento de precios. En ese caso, habría que suspender ese PAI y reprogramarlo. Posiblemente, sea el PAI más retrasado que hay en estos momentos en Ontinyent", ha profundizado el edil.

Borrell ha defendido la apuesta del ayuntamiento por facilitar la movilidad y por "conseguir una ciudad más amable" para el viandante.