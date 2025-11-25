Ontinyent pone en valor la importancia de la educación para erradicar la violencia machista

El Ayuntamiento de Ontinyent ha celebrado este mediodía en la Plaça Mayor el acto central del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en una cita que ha contado con la participación de alumnado escolar, asociaciones locales y público en general, unidos para manifestar su rechazo a las violencias machistas.

La actividad se enmarca dentro de la programación impulsada por la Concejalía de Igualdad con la colaboración del Consell de les Dones, que ha desarrollado en las últimas semanas acciones formativas, culturales y de sensibilización en el municipio.

El acto ha iniciado con una intervención musical a cargo de un dúo femenino acompañado al piano que ha interpretado varias canciones vinculadas a la reivindicación feminista y a la defensa de los derechos de las mujeres. Igualmente, se ha contado con la participación del alumnado del Colegio Vicent Gironés, que ha protagonizado una performance elaborada en el marco del trabajo realizado en el centro educativo para fomentar la igualdad, la coeducación y la detección de las violencias desde las primeras etapas.

La regidora Paula Soler, durante su intervención. / Javier Urenya Orquin

La regidora de Igualdad, Paula Soler, se ha dirigido al alumnado asistente para remarcar que “sois el futuro, y educaros y concienciaros por una sociedad libre de violencias machistas puede hacer que algún día no tengamos que reivindicar un mundo libre de estas violencias”, ha afirmado. Soler ha remarcado que “la violencia machista no es un problema individual, es de toda la sociedad. Toda mujer tiene derecho a vivir libre de violencia”, a la vez que ha lanzado un mensaje directo en las mujeres que han sufrido o sufren maltratos: “Queremos recordar a las mujeres que no están y a las que todavía sufren violencia decirles que existen recursos y un tejido asociativo, existen profesionales; no estáis a solas, estamos a vuestro lado”.

Alerta sobre discursos negacionistas

En el acto también se ha leído el manifiesto del Consell de les Dones de Ontinyent para el 25N de este año, un texto que denuncia la violencia estructural que sufren las mujeres, alerta sobre los discursos negacionistas y reclama políticas públicas firmes y eficaces. En el manifiesto se ha recordado las 38 mujeres asesinadas este 2025 en el Estado, así como las múltiples formas de violencia, incluida la digital, que continúa creciendo y afectando especialmente mujeres con presencia pública. El documento también reivindica una educación coeducativa y afectivosexual, la protección real del sistema sin revictimizaciones y el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos.

La programación del 25N continuará esta tarde con la manifestación ciudadana, que contará con la música en directo de una arpista y con un performance del Consell de les Dones. En el tramo final, se leerán los nombres de las mujeres asesinadas y se colocará un cirio debajo de cada nombre como homenaje y acto simbólico de recuerdo y denuncia.