El TAG del Consorcio de Residuos denuncia a la Policía una supuesta manipulación documental

El Técnico de Administración General (TAG) del Consorcio de Residuos (COR) que ha señalado presuntas irregularidades en la contrata de la basura se personó el pasado miércoles en la comisaría de Xàtiva para formular una denuncia.

En su declaración ante un agente, informado previamente de su obligación de decir la verdad, el funcionario expuso que albergaba sospechas de que se había podido cometer una posible manipulación documental en el expediente correspondiente a la planta de tratamiento y eliminación de residuos de Llanera de Ranes.

En las últimas semanas, el técnico ha practicado de oficio una diligencias que apuntan a una serie de supuestos incumplimientos por parte de la empresa concesionaria del COR relacionados con la falta de disponibilidad material de los terrenos destinados a las instalaciones con los que Vytrusa ganó en 2009 el millonario concurso de la basura de cinco comarcas. Un posterior informe de un asesor jurídico externo encargado por la gerencia del organismo con sede en Xàtiva rebatió dichas tesis y descartó la existencia de delito alguno en la actuación de la empresa. El secretario del COR ha pedido recientemente remitir a la Fiscalía ambos pronunciamientos para que sea esta institución la que decida si investiga los hechos, dado que podrían llegar a motivar la resolución del contrato.

Según relató el TAG en su denuncia, el miércoles 19 de noviembre fue citado al despacho de la gerencia del Consorcio y se le pidió que revisara unas carpetas relacionadas con el expediente. El día anterior, como recoge el atestado policial, había mantenido una discusión con la presidencia por el contenido de sus informes. En las carpetas se observaban diversos escritos presentados en los años 2011 y 2012 por la concesionaria en los que informaba al COR de que había adquirido una serie de parcelas para la construcción de la planta. El funcionario declaró ante la Policía que en ninguno de estos escritos se incluían referencias a documentos notariales, sino simplemente una relación de parcelas catastrales. También aparecían certificaciones expedidas por el entonces secretario del Consorcio haciendo constar la presentación de los mismos.

Pero el técnico pone especialmente el foco en una nota simple de escritura pública que dataría de 2011 relativa a la constitución del derecho de superficie sometido a condición suspensiva suscrito entre Vytrusa y los propietarios de las parcelas del perímetro de la futura planta. Una de las presuntas irregularidades mencionadas por el funcionario en sus informes fue la supuesta ocultación del hecho de que la disponibilidad del suelo arrendado por la mercantil en Llanera estaba condicionada a la obtención de los permisos de la planta. En la denuncia, el TAG manifestó que en la citada nota simple no aparecía el cuño de entrada y que no existía otro escrito en el cual constara referencia al documento. El informante sostiene que había comprobado con anterioridad toda la documentación del expediente y no recuerda que el escrito estuviera en la carpeta. También afirma que, recientemente, en contestación a un requerimiento formulado a Vytrusa, la concesionaria aportó la documentación referente a los terrenos sin precisar que hubiera presentado el citado documento.

El técnico sugirió que la copia simple sin cuño podía haber sido introducida en la subcarpeta recientemente, en un posible intento -según su versión- de generar apariencia de que el documento estaba en el expediente desde hacía 14 años. El TAG planteó la posibilidad de practicar una pericial caligráfica para salir de dudas y manifestó que las carpetas se encontraban en un lugar de la sede del COR de la calle Botigues al que podían haber tenido acceso muchas personas.

Según ha sabido este diario, la Policía Nacional ha comenzado a practicar pesquisas a raíz de los hechos relatados por el técnico, que indiciariamente podrían llegar a constituir un delito de simulación de documento público.

El presidente del COR cuestiona la denuncia

El presidente del COR, Elio Cabanes, señala que no tiene constancia de la denuncia, pero cuestiona que se haya podido manipular el expediente y asegura que toda la documentación está debidamente registrada y numerada con escritos referenciados. "Me parece muy raro que aparezcan y desaparezcan documentos: hay informes posteriores y externos relacionados".

A las 17.30 horas de este miércoles hay convocada una reunión de la comisión de gobierno del COR. Entre otros asuntos, en la sesión se abordarán los distintos informes evacuados por el TAG y los servicios jurídicos. Pese al informe del secretario que apoya llevarlos a la Fiscalía, el presidente no es partidario de ello y se muestra prudente: "cuando se va a la Fiscalía, primero hay que tener la certeza de que se ha hecho algo mal y yo no lo tengo tan claro", sostiene, haciendo hincapié en que el secretario del Consorcio no detectó nunca ninguna irregularidad en su día. "Hay que informarse mejor, con tiempo y serenidad. Lo más importante es que se haga todo bien hecho", apostilla.

Cabanes señala que se ha encargado un informe a la Universitat de València (UV) sobre la disponibilidad de los terrenos por parte de la concesionaria a raíz de las presuntas irregularidades señaladas por el TAG para "acabar de recabar información y tener opiniones fundadas". En sus alegaciones, Vytrusa ha negado la ocultación de documentación y ha defendido que nunca los técnicos del COR pusieron pegas a la disponibilidad de los terrenos.

El presidente del Consorcio también indica que se han estado preparando informes de situación para examinar si el COR puede trasladar la planta de residuos de su ubicación inicial prevista en Llanera de Ranes.