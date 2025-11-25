Tensión en el COR: Ens Uneix abandona la comisión de gobierno tras criticar la "actitud" del presidente

Los últimos acontecimientos en el Consorcio de Residuos (COR) han desembocado este martes en un debate muy tenso en la comisión de gobierno del Consorcio de Residuos V5 (COR) con sede en Xàtiva.

La vicepresidenta y regidora de Ens Uneix en Ontinyent, Sayo Gandia, ha terminado abandonando la sesión tras protagonizar un rifirrafe con el presidente, Elio Cabanes (PP), al que ha acusado de mostrar «actitudes dictatoriales» y de dirigirse a ella de «malas formas». Durante la reunión, Gandia criticó que no se atendieran los criterios de los técnicos y que no se les dejara explicar su postura. Ens Uneix ha anunciado que va a pedir explicaciones al diputado del PP que forma parte del COR por el comportamiento del presidente.

Aunque un reciente informe emitido por el secretario del organismo apoya que se eleven a la Fiscalía las diligencias practicadas por el Técnico de Administración General (TAG) que apuntan a posibles irregularidades de la empresa concesionaria a la Fiscalía —junto con el contrainforme encargado por la gerencia a un asesor jurídico externo que rebate dichas tesis y descarta la existencia de delitos— este martes únicamente se ha dado cuenta de la documentación existente y no se ha decidido nada al respecto, lo que ha generado cierto malestar en algunos presentes.

Por ahora, el presidente el COR es partidario de recabar más documentación. «Cuando se va a la Fiscalía, primero hay que tener la certeza de que se ha hecho algo mal y yo no lo tengo tan claro», sostiene Elio Cabanes. «Hay que informarse mejor, con tiempo y serenidad. Lo más importante es que se haga todo bien hecho», incide. El dirigente señala que se ha encargado un informe a la Universitat de València (UV) sobre la disponibilidad de los terrenos por parte de la concesionaria para «acabar de recabar información y tener opiniones fundadas».

El presidente del Consorcio también hace hincapié en que el secretario de la entidad no alertó nunca de ninguna irregularidad en su día. Cabanes recalca que, más recientemente, se han estado preparando informes de situación para examinar si el COR puede trasladar la planta de residuos de su ubicación inicial prevista en Llanera de Ranes

En cambio, Sayo Gandia considera que «no se pueden obviar las recomendaciones el TAG y el secretario», tras censurar que en la comisión el presidente estuvo interrumpiendo a este último constantemente y le habló a ella «de malas maneras». En el PSPV y Compromís también hay voces partidarias de que el asunto se lleve ya a la Fiscalía. Este miércoles, el COR celebra una asamblea ordinaria de alcaldes en la que la controversia se pondrá también encima de la mesa.