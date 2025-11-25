La Casa de Cultura de Xàtiva acogerá el próximo miércoles 26 de noviembre, a las 18:30 horas, la mesa redonda “La importancia del agua en Xàtiva”, una iniciativa organizada por la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura y el Ayuntamiento de Xàtiva. La actividad se enmarca dentro del proyecto cultural “Llegir en valencià, la memòria de l’aigua”, destinado a reivindicar la lectura en valenciano y a reflexionar sobre el papel esencial que el agua ha tenido en la historia y en la vida cotidiana de las poblaciones valencianas.

La sesión contará con la participación de Joan Olivares y de Pep Gimeno “Botifarra”, dos voces destacadas de la cultura valenciana que conversarán sobre los aspectos históricos, culturales y lingüísticos relacionados con el agua en el término de Xàtiva. El acto será presentado por Alfred Boluda, concejal de Cultura y de Política Lingüística del Ayuntamiento de Xàtiva, y por Rosa Mengual, directora de la Fundació Bromera. La moderación correrá a cargo de Maria Viu, miembro del Consejo Asesor de la Fundació Bromera. La entrada es libre hasta completar el aforo del Saló Noble de la Casa de Cultura.

Xàtiva acoge un encuentro literario sobre la memoria del agua / Levante-EMV

Este proyecto pretende impulsar la lectura en valenciano como herramienta para conectar con la memoria colectiva, preservar el patrimonio y poner en valor los saberes tradicionales vinculados al agua. Lo hace a través de un total de once libros escritos por autores y autoras valencianos. Entre estos títulos se encuentra “La séquia del Port”, del propio Olivares, que se regalará como obsequio a las personas asistentes hasta agotar existencias.

El concejal Alfred Boluda ha destacado que “esta mesa redonda, vinculada al proyecto ‘Llegir en valencià, la memòria de l’aigua’, es una magnífica oportunidad para disfrutar y aprender de la mano de Pep Gimeno ‘Botifarra’ y de Joan Olivares sobre saberes, historias y anécdotas relacionadas con la importancia del agua en la ciudad de Xàtiva”.

La iniciativa “Llegir en valencià, la memòria de l’aigua” incluye también encuentros literarios en otras poblaciones como València, Alzira y Pego.