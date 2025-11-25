Xàtiva instala las cámaras de seguridad en los accesos del Carraixet

El Ayuntamiento de Xàtiva ha completado la instalación de las cámaras de vigilancia en los accesos principales del Carraixet, una actuación que refuerza el dispositivo municipal de seguridad y que forma parte del proyecto de control del tráfico y mejora de la vigilancia en todo el término municipal.

Esta intervención pone fin al despliegue iniciado durante el mes de noviembre, periodo en el que se han instalado diversas cámaras en puntos estratégicos de Bixquert y los diseminados, una de las zonas más amplias y dispersas de Xàtiva y donde se había detectado la necesidad de reforzar la seguridad.

El proyecto incluye la instalación total de 34 cámaras en 28 ubicaciones del término municipal y ha sido adjudicado a la empresa Tradesegur SA por un importe de 80.088 euros. Las cámaras colocadas, tanto en Bixquert como ahora también en los accesos del Carraixet, incorporan tecnología de última generación para garantizar una vigilancia eficaz y una respuesta rápida ante cualquier incidencia. Entre ellas destacan las cámaras LPR, capaces de reconocer matrículas y transmitir información en tiempo real, así como cámaras fijas y PTZ que permiten un control dinámico y panorámico de los espacios.

Según ha explicado la concejala de Seguridad Pública, Xelo Angulo, «entre las medidas más importantes que está poniendo en marcha el Ayuntamiento en materia de seguridad destaca la instalación de estas cámaras, que persiguen un doble objetivo: controlar de manera exhaustiva el tráfico a través de las principales vías de acceso y proteger tanto las dependencias municipales como los espacios públicos más transitados». Angulo ha subrayado, además, que la seguridad continúa siendo una prioridad para el consistorio, especialmente en zonas residenciales como Bixquert, donde se quiere garantizar la tranquilidad de todas las personas que viven allí de manera habitual o temporal.

Con la instalación ya completada en los accesos del Carraixet, el sistema de vigilancia quedará integrado en una plataforma centralizada de control que cumple con el Real Decreto 311/2022 relativo al Esquema Nacional de Seguridad, asegurando así la protección y el tratamiento adecuado de la información generada. El Ayuntamiento continúa avanzando en el despliegue de este proyecto estratégico que refuerza el modelo de seguridad inteligente en el municipio.