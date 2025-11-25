Xàtiva sale a la calle contra la violencia machista

Cientos de personas han participado hoy en los actos celebrados en Xàtiva con motivo del 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La cita central ha sido la marcha que ha comenzado a las siete de la tarde a las puertas del Ayuntamiento y recorrido algunas de las principales arterias del municipio, pasando por delante de los juzgados. Este año no hubo ni parada ni cánticos contra la decisión de trasladar el juzgado especializado en violencia machista a Alzira, adoptada en 2022.

El Tribunal Supremo ha desestimado recientemente el recurso presentado por el Colegio de Abogados. Los intentos de presionar para que vuelva a Xàtiva el juzgado de la violencia de la Mujer centran una lucha que se dilata en el tiempo. De hecho, la pancarta portada por los miembros del equipo de gobierno rezaba en valenciano una consiga sobre este tema:«Porque las mujeres de nuestro partido judicial también lo merecen... queremos los juzgados de violencia de género en Xàtiva». Este año no ha habido representación de los partidos de la oposición, PP y Vox.

A su vez, cabe remarcar que el encuentro ha contado con menos participantes que en ediciones anteriores, aunque la comitiva si ha superado fácilmente el umbral de las quinientas almas.

Todas las fotos de la manifestación del 25N en Xàtiva / Perales Iborra

«El silencio es complicidad»

Tras el clásico recorrido por diferentes arterias del centro, los asistentes han finalizado su periplo a las puertas del Ayuntamiento. Amor Amorós, presidenta del Consell de les Dones, ha sido la encargada de leer el manifiesto. Así, ha recordado que «el silencio es complicidad, no alzar la voz delante de las violencias machistas es contribuir a perpetuar el sistema patriarcal que las sostiene. Por eso, romper el silencio es un acto de responsabilidad colectiva, un compromiso con la libertad y la dignidad de todas».

En su alocución, Amorós ha puesto el foco en tres realidades «demasiado frecuentes y, a veces, invisibles. Las violencias sexual, digital y la presión estética». Sobre el primer tipo de violencia denunciado, expresó que «las violencias sexuales son una de las formas más visibles y naturalizadas... no hablamos de deseo, sino de poder... sabemos que el único responsable es el agresor», ha destacado.

Sobre la violencia digital, la presidenta del Consell de les Dones ha lamentado que «afecta especialmente a mujeres jóvenes, con prácticas como el ciberacoso, la difusión de imágenes sin consentimiento... las redes sociales también pueden ser herramientas de lucha, pero cabe que sean espacios seguros, donde no se reproduzcan las desigualdades ni se alimente el odio», ha expresado.

«Y por último, hace falta hablar de la presión estética, de la tiranía de la imagen... la cosificación constante se inicia cada vez antes», ha criticado Amorós. A su vez, la presidenta del Consell de les Dones de Xàtiva también ha pedido al gobierno autonómico que «elabore el segundo pacto valenciano contra la violencia de género y machista. El Ayuntamiento de Xàtiva y el Consell Municipal de les Dones reafirmamos nuestro compromiso de actuar con valentía y recursos para erradicar todas las formas de violencia machista. Construyamos una ciudad violeta donde las mujeres puedan vivir en libertad».