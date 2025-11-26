La Associació Murta presenta el calendario solidario 2025 en Xàtiva

El Auditori de Sant Agustí en Xàtiva acogerá este viernes 28 de noviembre la presentación del calendario solidario 2025, editado por la imprenta Gráficas Tormo, y que en el presente ejercicio va a introducir numerosas novedades que lo van convertir en histórico, al ser la primera publicación que trata imágenes con Inteligencia Artificial, incorporar un libro con 12 biografías de personajes relevantes de Xàtiva, que fueron ejemplos de solidaridad en diversas épocas históricas, e incluir cuatro artículos en el calendario, para recordar el 35 aniversario del hundimiento del campanario del antiguo convento, sede este año, a su vez, de la gala de presentación.

La iniciativa también ha contado con más colaboradores altruistas que nunca. En las labores de redacción han trabajado Mariano González, Pepe Sanchis, Isaïes Blesa y Antonio Martín, dedicados a evocar el momento de la catástrofe del derrumbe, que afortunadamente no produjo víctimas mortales, Salvador Catalá, en las semblanzas destinadas a recordar a 12 setabenses ilustres, con vocación solidaria. En las labores de edición, Rubén Colomer, Vicent Tormo y Ángel Sánchez, en la documentación gráfica a Toni Marzal, David Cháfer, José María Gómez Aranda, Toni Marzal, y colecciones privadas de las familias de los biografiados, y por último, en las tareas de promoción y divulgación, a Kike Roselló. Como todos los años, se contará con una obra de Pepe Castells creada para la ocasión, que se sorteará con los boletos que se regalarán a los que adquieran el calendario solidario.

El cartel de la presentación del calendario. / Levante-EMV

Novedades que seguirán también en los originales actos programados para presentar calendario y libro, del que se han realizado una tirada de unos 500 ejemplares en el primer caso, y de 260, en el segundo. El libro y calendario se venderán por 10 euros hasta agotar existencias, y a partir de ahí, el calendario se venderá a un precio de ocho euros, y cuya recaudación irá destinada íntegramente a diferentes asociaciones benéficas de Xàtiva como: Caritas de les parròquies, Gent de la Consolació, Acofem-13, Protectores D’Animals, Fundación La Hora Violeta, Axatea y Aspromivise.

Música y teatro en la gala de presentación

Felo Fuentes actuará como presentadora de la gala, que será amenizada por los alumnos de percusión del conservatori Lluís Milán de Xàtiva: Luigi Peddis, David Estornell y Quino Sanchis, dirigidos por Gaspar Nadal, las voces de Manu Cháfer ”el Gallo” y Pili Cuenca, y la performance desarrollada por la Asociación Cultural Falla Espanyoleto, que pondrá en escena “Escola D’Adults. Personatges il.lustres de Xàtiva”, escrita y dirigida por Rafael Fuentes.

El acto ha sido organizado por la Associació Esportiva Murta, y ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Xàtiva, el Conservatori Professional Lluis Milan, y el patrocinio de las empresas Recuperaciones La Canyada, Dentista Carralero, gabinete Gutiérrez Ridocci, Agrícola Molina, y la constructora Ángel Díaz.