Bop Pop y Rocío Saiz visitan Xàtiva con motivo del festival "Lletres Dissidents"

Xàtiva celebrará los días 28 y 29 de noviembre "Lletres Dissidents", su primer Festival Literario LGTBIQ+, "una propuesta pionera en la Comunitat Valenciana que reivindica la literatura como espacio de diversidad, libertad y memoria", según apuntan desde el Ayuntamiento.

La iniciativa ha sido impulsada por la Asociación Arc de Sant Martí LGTBIQ+ de Xàtiva y alrededores y la Librería Xàtiva. El festival cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Xàtiva, de la Asociación La Vall Diversa y de la Federación Diània. La campaña gráfica es obra de la ilustradora setabense Helena Moral.

"El festival 'Lletres Dissidents' quiere convertir a la ciudad de Xàtiva en un punto de encuentro entre personas lectoras, autoras, activistas y comprometidas con la cultura y los derechos humanos. Un fin de semana para celebrar las voces que cuestionan y transforman. Toda la programación es gratuita y de entrada libre (hasta completar aforos), y está abierta a toda la ciudadanía", prosiguen las mismas fuentes.

Así, el viernes 28 de noviembre tendrá lugar la conferencia inaugural "Palabras que liberan" a cargo de Bob Pop y bajo la moderación de Rocío Saiz, en la Casa de la Cultura de Xàtiva (C/ Moncada, 9), a las 19.30 h (apertura de puertas a las 19.00 h). "Esta será una conversación sobre literatura, humor, memoria y disidencia como formas de resistencia", comentan.

Cartel del festival "Lletres Dissidents", que tendrá lugar en Xàtiva / Levante-EMV

El sábado 29 de noviembre, a las 11.30 h, en la Librería Xàtiva (C/ Font d’Alós, 3) tendrá lugar el club de lectura con "Otra versión de ti” de Inés Martín Rodrigo, y moderado por José Terol, "una lectura compartida sobre identidad, pérdida, amor y reconstrucción personal. La obra, galardonada con el Premi Nadal, explora la memoria emocional y las múltiples versiones que habitan dentro de cada persona", exponen desde el consistorio.

También el 29 de noviembre, se desarrollarán un cuentacuentos y una ruta. Por un lado, a las 12.00 h, en la calle Botigues, 25 (junto a los popularmente conocidos como “Quatre cantons”), se llevará a cabo un cuentacuentos por la diversidad, con la colaboración de la Asociación La Vall Diversa, con historias para celebrar la pluralidad de identidades y modelos familiares, pensadas para todas las edades. Por otro lado, a las 17.30 h, con punto de quedada y de salida en la Font del Lleó de Xàtiva, se realizará la ruta literaria “Amor, afecto e historia sin prejuicios”. Se trata de "un recorrido por espacios emblemáticos de la capital de La Costera para descubrir libros, leyendas y textos que han hecho de Xàtiva un escenario de amor libre y memorias diversas", comentan.

"El Festival 'Lletres Dissidents' nace con la voluntad de consolidarse como un espacio cultural estable que dé visibilidad a las voces disidentes y fomente la reflexión colectiva sobre la diversidad, la libertad y la memoria. Palabras que abrazan. Palabras que cuestionan. Palabras que liberan. Xàtiva os espera para compartirlas", apostillan desde el Ayuntamiento de Xàtiva.