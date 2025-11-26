El COR revisará la posible nulidad del contrato de la basura ante las dudas sobre los terrenos de Llanera

La crisis desatada en el Consorcio de Residuos V5 (COR) con sede en Xàtiva tras los informes técnicos que apuntan posibles irregularidades por la supuesta falta de disponibilidad de los terrenos de Llanera de Ranes por parte de la concesionaria Vytrusa ha traspasado a la esfera política.

Este miércoles, Ens Uneix ha registrado un escrito en el organismo en el que pide al secretario un nuevo informe para aclarar si procede resolver el milonario contrato de la basura de cinco comarcas, mientras que el PSPV de la provincia ha pedido solicitar de forma urgente un dictamen independiente a la Abogacía de la Generalitat para conoer si la situación puede derivar en la nulidad del mismo.

En la asamblea ordinaria de alcaldes que se ha celebrado en el Centre Cultural de Xàtiva, sin embargo, se ha pasado casi de puntillas por el embrollo. En el turno de ruegos y preguntas, la regidora de Ens Uneix en Ontinyent, Sayo Gandia, ha instado al personal técnico del organismo a que se pronuncie sobre la controversia existente tras haber abandonado la comisión de gobierno del martes a mitad a raíz de un encontronazo con el presidente del COR, Elio Cabanes.

La gerente de la entidad, Irene Bressó, ha tomado la palabra para anunciar que va a emitir una propuesta centrándose en las posibles consecuencias administrativas del escenario planteado por el TAG. Ante los presuntos incumplimientos en los que podría haber incurrido Vytrusa relatados por el funcionario, la gerente ha dicho que se va a iniciar un expediente para estudiar si procede la resolución contractual, basándose en las recomendaciones del secretario, que también apreció la posibilidad de reclamar daños y perjuicios a la empresa.

El director general de Calidad Ambiental, el presidente del COR y la gerente. / Perales Iborra

Bressó, sin embargo, ha separado esta vía de los supuestos indicios de delito que también ha señalado el técnico. Aunque el secretario del COR emitió un informe en el que se mostró partidario de trasladar a la Fiscalía dichas conclusiones -junto con el contrainforme encargado a una asesoría jurídica externa que descarta la existencia de ilícitos por parte de la contratista- de momento se ha aparcado acudir a la vía penal.

El presidente del Consorcio, Elio Cabanes, ha reiterado que, antes de tomar una decisión al respecto, se ha encargado otro estudio a la Universitat de València (UV) sobre las presuntas irregularidades y su alcance. Además, Cabanes ha avanzado que, antes del 15 de diciembre, se emitirá otro informe que también abordará la cuestión de los terrenos de Llanera y su disponibilidad por parte de Vytrusa, dado que se estudian otras ubicaciones para la planta de valorización y tratamiento de los residuos de la que aún carece el territorio. "Creo que si hemos estado 15 años en esta situación, podemos esperar un mes más", ha asegurado el presidente del COR, que ha comenzado su intervención -tras preguntarle el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, sobre la informaciones aparecidas en las últimas semanas en este diario- mostrándose "dolido" por las filtraciones de los informes del TAG a la prensa. Cabanes ha llegado a asegurar que los problemas que ahora mismo tiene el COR encima de la mesa "no serían lo mismo si no hubieran salido en la prensa: se hubiera ido de forma más tranquila, pausada y con más tranquilidad".

El presidente del Consorcio ha reiterado que el TAG emitió sus diligencias "sin que la presidencia, ni la gerencia ni la secretaría se lo pidiera", algo que ha calificado de "raro". Cabanes ha recalcado que el contrainforme de la asesoría jurídica no ve delito en la actuación de Vytrusa y ha pedido esperar para "asegurar cada paso y no precipitarnos". El dirigente ha defendido que, hasta el momento, ni los secretarios ni los presidentes ni las asesorías jurídicas que han pasado por el COR han apreciado irregularidades y ha afirmado que "decir que hay un ilícito penal y que no se ha hecho bien administrativamente es hablar mal de quienes han estado encima de esto". Ningún alcalde le ha replicado en la asamblea.

Un requisito esencial del contrato

Tal como Levante-EMV ha venido informando en exclusiva en las últimas semanas, el Técnico de Administración General (TAG) del COR sostiene en sus escritos que la empresa no ha acreditado la titularidad ni la disponibilidad efectiva de las parcelas donde debía construirse la planta, ya que el derecho de superficie previsto no llegó a inscribirse en el Registro de la Propiedad y estaba supeditado a una condición suspensiva. El funcionario también advierte de embargos y posibles subastas sobre parte del suelo, lo que comprometería el propio contrato.

A raíz de ello, el PSPV-PSOE de la provincia de València ha reclamado este miércoles "mayor transparencia y responsabilidad institucional" en el organismo con sede en Xàtiva que gestiona el tratamiento y la eliminación de la basura de cinco comarcas. El PSPV considera “incomprensible” la respuesta de la presidencia y la gerencia del consorcio, a quienes acusa de poner en cuestión el trabajo de los servicios técnicos. Paqui Momparler, secretaria de Mancomunidades y Coordinación de Consorcios del PSPV provincial, critica que la dirección haya restado importancia a la falta de acreditación de los terrenos, “un requisito esencial del contrato”, y reprocha que se haya intentado “minimizar el problema”.

Para los socialistas, la gestión de la crisis "ha generado dudas sobre si se está actuando en defensa del interés público o si se está favoreciendo a la concesionaria". Momparler también subraya que la trayectoria profesional de la gerente "obliga a extremar las garantías de imparcialidad".

Ens Uneix pide al secretario del COR que informe sobre la validez del contrato

Por su parte, la vicepresidenta tercera del COR y regidora de Ens Uneix en Ontinyent, Sayo Gandia, ha registrado este miércoles un escrito en el que solicita un nuevo informe a la Secretaria del organismo para que arroje luz sobre la necesidad de remitir las diligencias practicadas por el TAG a la Fiscalía con el fin de que se investiguen las presuntas responsabilidades penales indicadas por el técnico, junto con el informe del asesor jurídico externo que descarta la existencia de posibles delitos por parte de la contratista.

Gandia también pide al secretario que se pronuncie sobre las actuaciones a seguir en relación con a las posibles causas de nulidad del contrato con Vytrusa apuntadas por el TAG a raíz de la supuesta no disponibilidad de los terrenos de la planta de Llanera de Ranes, así como sobre las consecuencias que comportaría el incumplimiento del citado contrato por parte de la empresa concesionaria y las responsabilidades por estos incumplimientos. La vicepresidenta de Ens Uneix quiere que el funcionario de mayor rango del COR informe sobre si el contrato “cumple los requisitos para continuar vigente y continúe la prestación del servicio”.

En la asamblea del Consorcio de este miércoles se ha aprobado el preuspuesto del organismo para 2026. El punto ha contado con la abstención de la mayoría de los representantes municipales presentes en la sesión, los vinculados al PSPV, Compromís, Ens Uneix, Ciudadanos y los partidos independientes.