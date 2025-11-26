La diputación aprueba 9 inversiones más del Pla Obert en la Vall d’Albaida por 1,2 millones

La Diputació de València ha aprobado 14 nuevos proyectos del Pla Obert en las comarcas de la Vall d’Albaida y la Costera en sus dos últimos decretos validados a mediados de noviembre. La inversión que realiza la corporación provincial para financiar estos proyectos asciende a 1,6 millones de euros.

El área de Cooperación Municipal que dirige la vicepresidenta primera Natália Enguix, coordinadora del Pla Obert, ha dado luz verde a nueve actuaciones correspondientes a ocho municipios de la Vall d’Albaida, con una inversión total de 1.260.000 euros. En la Costera son cinco los proyectos que se desarrollarán en cuatro localidades de la comarca, cuyo coste está estimado en 335.000 euros.

Entre los proyectos aprobados en la Vall d’Albaida, hay que destacar dos. Por un lado, las obras de adecuación del campo de fútbol y de la pista de atletismo de Albaida, que incluyen la creación de vestuarios de nueva planta. Esta actuación contará con una financiación de 414.000 euros por parte de la Diputación. Albaida, además, va a instalar 40 nichos nuevos en su cementerio. El otro proyecto destacado de la comarca es el que va a llevar a cabo el Ayuntamiento de Sempere, que rehabilitará un edificio de la Plaza de San Pedro para la habilitación de dos viviendas, una inversión de 367.000 euros.

Además de estas actuaciones, el Ayuntamiento de Quatretonda ha visto aprobado su proyecto de mejora de la piscina municipal; Fontanars dels Alforins invertirá en la mejora del almacenamiento de los residuos de la localidad; Bèlgida transformará un solar en aparcamiento; l’Olleria reforzará su estructura de agua potable; y Alfarrasí rehabilitará instalaciones deportivas en el polígono industrial. Por último, el consistorio de Agullent va a emplear el dinero de la Diputación para reformar el parque de la Font Jordana, con mejoras en las balsas de agua, el camino y la pista multideportiva.

En cuanto a la Costera, sobresalen los proyectos solicitados por el Ayuntamiento de Vallés, por el que se ampliará la zona verde y el área recreativa junto al polideportivo municipal (132.000 euros); y por el de Montesa, que reparará la cubierta de la ermita San Sebastián y los nichos colindantes, y adecuará la accesibilidad del cementerio municipal (111.000 euros). Asimismo, Montesa tendrá una nueva pista multideportiva al aire libre. Por último, Moixent y el Genovés acometerán mejoras en el auditorio municipal y en el alcantarillado, respectivamente.

Nuevos decretos del Pla Obert

La Diputació de València ha aprobado 57 nuevos proyectos del Pla Obert en dos decretos validados a mediados de noviembre y que suman una inversión de 7.680.507 euros en 12 comarcas de la provincia de Valencia. En total, el plan cuatrienal ya tiene en marcha o ejecutadas 732 iniciativas propuestas por los ayuntamientos 22 y acumula una inversión de casi la tercera parte de los 350 millones de los que consta.

La vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, ha destacado en buen ritmo del Pla Obert: “Estamos dando el visto bueno a muchas obras de renovación del ciclo del agua, espacios verdes, instalaciones deportivas…que están transformando nuestros municipios”. “Animamos a los alcaldes y alcaldesas a seguir presentando proyectos porque las obras deben estar ejecutadas antes de terminar 2027 para poder ser financiadas”, ha explicado Enguix, quien ha insistido en que “el objetivo del equipo de gobierno es ejecutar en su totalidad el mayor programa inversor en la historia de la Diputación, con 350 millones de euros”.

En la misma línea, el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, ha recalcado “la flexibidad de este plan, que respeta la autonomía de los municipios para que puedan mejorar la vida de sus vecinos y vecinas”. “Los pueblos saben mejor que nadie lo que necesitan y así se está evidenciando con la evolución del plan, abierto y sin plazos, que está demostrando que si se deja trabajar a los municipios, al tiempo que se les ayuda, se pueden conseguir muchas mejoras en distintos ámbitos municipales”, ha concluido.