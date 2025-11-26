La exposición "Tráfico de modas (1980-1992). Arrebato, juego y familia" ya se puede visitar en Ontinyent

Ontinyent acoge desde el pasado martes en el Museo del Textil de la Comunitat Valenciana la exposición “Tráfico de modas (1980-1992). Arrebato, juego y familia", muestra que "recupera el universo creativo de una de las firmas valencianas más emblemáticas del periodo de efervescencia cultural y artística que marcó la década de los ochenta", según fuentes municipales. La exposición, organizada por la Universitat de València a través del Vicerrectorado de Cultura y Sociedad y con la colaboración del Archivo Valenciano del Diseño, el Ayuntamiento de Ontinyent y la Diputación de València, se podrá visitar hasta el 1 de marzo de 2026. El acto contaba con las intervenciones del alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez; la Vicepresidenta 1ª de la Diputación de València, Natàlia Enguix; la vicerrectora de Cultura y Sociedad de la Universitat de València, Esther Alba; la regidora de Museos, Mª José Alhambra; y uno de los comisarios de la muestra, Pedrín Errando. Además, se contaba con la presencia otros miembros del equipo organizador y varios regidores y regidoras de la corporación.

Después de una visita guiada a la muestra, Jorge Rodríguez subrayaba "la importancia que supone para la ciudad acoger una exposición de este nivel, donde confluyen dos elementos diferenciales de los cuales tenemos que sentirnos muy orgullosos. Por un lado, ser la sede de la Fundación del Museo del Textil de la Comunidad Valenciana y contar con un espacio donde no solo mostrar maquinaria textil, sino también productos como los estampados de la familia Mariscal. Y por otra, ser sede de un Campus de la Universitat de València, que nos permite contar con exposiciones de primer nivel, generadas y comisariadas por la propia Universidad".

Natàlia Enguix calificaba "de un placer y un orgullo que la Diputación pueda participar de esta sinergia entre instituciones que hace posible que podamos tener exposiciones que difícilmente conseguiríamos sin esta colaboración".

Por parte de la Universitat de València, la vicerrectora de Cultura y Sociedad, Esther Alba, ha destacado "el papel fundamental del Archivo Valenciano del Diseño en la preservación de la memoria creativa valenciana". En este sentido, ha señalado que “esta exposición muestra un momento histórico de eclosión del diseño valenciano, en la transición entre la oscuridad del final de la dictadura y la consolidación de la democracia, un momento de utopías y nuevas posibilidades”.

Pedrín Errando, miembro de la familia fundadora y uno de los protagonistas del universo creativo que se expone, explicaba que "la muestra refleja la intensidad creativa de aquellos años, un momento trepidante en que trabajamos mucho y muy deprisa, con la sensación de ser protagonistas de la modernización de un país. Todo esto se plasma en los trajes, en los tejidos, en los colores, en las referencias, en la ironía, en la alegría y en las ganas de vivir". Ha recordado que los años ochenta “fueron una explosión después de una etapa oscura, una olla a presión que salió por todos los lados”, y ha señalado que "es difícil que un momento así se repita".

En cuanto a la muestra, Errando ha destacado su carácter “variado y ecléctico”, con disciplinas y apoyos diversos, señalando que “las exposiciones tienen que ser entretenidas, y por eso hemos combinado fotografía, originales de Mariscal, grabados, acuarelas, dibujos y, por supuesto, ropa. Es una exposición para pasear y disfrutar, más que para pensar en exceso”. La muestra incluye piezas originales, documentos gráficos, fotografías, audiovisuales y materiales procedentes del Archivo Valenciano del Diseño y de colecciones particulares, y "ofrece una mirada completamente inmersiva al universo creativo de Tráfico de Modas, un proyecto que marcó una época y contribuyó a la renovación estética y cultural de la España de finales del siglo XX", según apuntan desde el consistorio.