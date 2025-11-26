Identifican a un ladrón reincidente tras intentar robar en dos perfumerías de Xàtiva

Se acerca el Black Friday, fecha que muchos consumidores marcan en rojo en el calendario para hacer las primeras compras de fin de año. Y la campaña de Navidad ya espera a la vuelta de la esquina. Muchos son los locales que ya están siendo engalanados. Y, también, muchos son los negocios que sufren robos durante esta época del año.

Ayer, por ejemplo, un ladrón reincidente fue identificado por las dependientas de dos perfumerías de Xàtiva. Tal y como relatan, las trabajadoras lo vigilaron tras conocerlo después de verlo entrar en las instalaciones y luego llamaron a la Policía Nacional. Una patrulla se personó a los pocos minutos en el segundo de los locales. Sin embargo, fuentes de la Policía Nacional han confirmado a Levante-EMV no dieron con el varón tras realizar varias batidas en la zona.

"Lo que queremos es que la gente sepa lo que ocurre. No es la primera vez que viene. Una vez se llevó género por bastante valor, rozaba los 400 euros. Siempre hemos denunciado", comenta una de las operarias que ayer estaba trabajando en uno de los locales. Las trabajadoras de la primera perfumería que visitó avisaron a las del otro negocio. "Iba vestido con ropa oscurra y llevaba una gorra calada. Se nota enseguida que sabe lo que hace, que no es la primera vez que intenta algo así, ya que primero pasa por el escaparate y hace un reconocimiento. Podemos decir que ya es un conocido nuestro. Tendrá algo más de 40 años, con la piel un poco ajada. Y es de nacionalidad extranjera", comentan las dependientes consultadas.

Ambos negocios disponen de cámaras de seguridad, aunque de momento las imágenes no han sido reclamadas por la Policía Nacional. Comentan que el hombre ya les había visitado con anterioridad: "Entra y enseguida va a un lateral de la tienda. A veces, aprovecha cuando hay mucha gente. Ayer, no era el caso. Lo que también queremos es que los negocios de Xàtiva sepan lo que les puede pasar. Queremos que la gente esté consciente de esta problemática. Y no es el único que actúa de esta forma", explica una integrante de la plantilla de los negocios.

Ambas perfumerías están en calles céntricas de la capital de la Costera No hay mucha separación entre los comercios. Ayer, pudieron evitar ser víctimas de un nuevo robo: "La Policía nos aconseja que siempre les llamemos enseguida cuando pasan estas cosaas. Y es lo que hacemos. Son episodios que quieres evitar. Lo que pasa es que, encima, a veces se te enfrentan cuando les dices algo", lamenta otra de las profesionales consultadas.

Cabe recordar que en mahyo del año pasado, las dependientes de uno de los dos locales ya ayudaron a interceptar a un ladrón que se quería ir con su botín y se había adentrado en la estación.