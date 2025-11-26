Luis Navarro toma las riendas del Atzeneta UE
El equipo “taronja” es noveno clasificado, con 13 puntos en 12 jornadas disputadas
Ricardo Mateu
El Atzeneta UE ya tiene nuevo entrenador. Luis Navarro será el encargado de dirigir al conjunto “taronja” tras la destitución de Fran Giménez, anunciada el pasado lunes. El equipo es actualmente noveno clasificado, con 13 puntos en 12 jornadas.
Frangi, que asumió el cargo la pasada temporada tras retirarse como jugador, logró entonces reconducir la dinámica del equipo y cerrar el curso con buenas sensaciones. Sin embargo, la presente campaña ha venido marcada por las lesiones y una racha negativa de resultados. De los últimos 15 puntos en juego, el Atzeneta solo ha sumado uno. La derrota en Soneja el pasado sábado precipitó la decisión del club de relevar al técnico canalense.
Apenas un día después, la entidad hizo oficial la llegada de Navarro, un entrenador con una amplia trayectoria en el fútbol regional valenciano. Ha dirigido a clubes como Don Bosco, Cracks, Ribarroja, Requena, Utiel, Torre Levante, futbol base del Valencia CF, Buñol, Burjassot, Paterna durante más de cinco temporadas, Recambios Colón y nuevamente al CD Buñol, con el que disputó un playoff de ascenso a Tercera y alcanzó dos finales de la Nostra Copa. Su última experiencia fue en el Soneja, al que dirigió 24 jornadas durante la temporada 2024/2025, siendo cesado cuando el equipo marchaba noveno, a tres puntos del playoff.
El Atzeneta destacó en su comunicado su metodología de trabajo, el compromiso y la capacidad de Navarro para elevar el rendimiento de sus equipos. El club le ha expresado su total apoyo en esta nueva etapa, marcada por la urgencia de revertir la dinámica deportiva.
Navarro dispondrá de dos semanas de trabajo antes de su debut oficial, ya que este fin de semana no hay competición liguera por la disputa de la Copa de las Regiones UEFA. El conjunto “taronja” volverá a la acción el sábado 6 de diciembre, cuando recibirá al Crevillente Deportivo en el Regit.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vilaplana acompañó con su coche a Mazón hasta las proximidades del Palau
- Muere un hombre tras chocar su coche contra una fachada en pleno centro de València
- La información aportada al juzgado revela que Vilaplana habría pagado el aparcamiento a las 19:47 horas
- El tique del aparcamiento también desmonta la última versión de la llegada de Mazón al Palau
- El padre de la niña fallecida en Alzira: 'Estamos desolados
- Fallece una agente medioambiental al caer de 40 metros en una cala de Moraira
- Fallece el oficial de la Policía Nacional al que un ladrón machacó la cabeza con una piedra en Vinalesa
- Dos empresas de Dénia y la organizadora del Medusa de Cullera, a por el 'beach club' que privatiza un tramo de playa del Raset