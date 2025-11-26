Luis Navarro toma las riendas del Atzeneta UE

El Atzeneta UE ya tiene nuevo entrenador. Luis Navarro será el encargado de dirigir al conjunto “taronja” tras la destitución de Fran Giménez, anunciada el pasado lunes. El equipo es actualmente noveno clasificado, con 13 puntos en 12 jornadas.

Frangi, que asumió el cargo la pasada temporada tras retirarse como jugador, logró entonces reconducir la dinámica del equipo y cerrar el curso con buenas sensaciones. Sin embargo, la presente campaña ha venido marcada por las lesiones y una racha negativa de resultados. De los últimos 15 puntos en juego, el Atzeneta solo ha sumado uno. La derrota en Soneja el pasado sábado precipitó la decisión del club de relevar al técnico canalense.

Apenas un día después, la entidad hizo oficial la llegada de Navarro, un entrenador con una amplia trayectoria en el fútbol regional valenciano. Ha dirigido a clubes como Don Bosco, Cracks, Ribarroja, Requena, Utiel, Torre Levante, futbol base del Valencia CF, Buñol, Burjassot, Paterna durante más de cinco temporadas, Recambios Colón y nuevamente al CD Buñol, con el que disputó un playoff de ascenso a Tercera y alcanzó dos finales de la Nostra Copa. Su última experiencia fue en el Soneja, al que dirigió 24 jornadas durante la temporada 2024/2025, siendo cesado cuando el equipo marchaba noveno, a tres puntos del playoff.

El Atzeneta destacó en su comunicado su metodología de trabajo, el compromiso y la capacidad de Navarro para elevar el rendimiento de sus equipos. El club le ha expresado su total apoyo en esta nueva etapa, marcada por la urgencia de revertir la dinámica deportiva.

Navarro dispondrá de dos semanas de trabajo antes de su debut oficial, ya que este fin de semana no hay competición liguera por la disputa de la Copa de las Regiones UEFA. El conjunto “taronja” volverá a la acción el sábado 6 de diciembre, cuando recibirá al Crevillente Deportivo en el Regit.