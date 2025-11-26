Una ONG pide que los niños no asistan a los 'bous' de la Puríssima en Ontinyent

La Fundación Franz Weber ha reclamado este miércoles al Ajuntament de Ontinyent evitar que niñas, niños y adolescentes puedan estar presentes durante los encierros taurinos previstos para este próximo fin de semana con motivo de las fiestas de la Puríssima, "para cumplir con hasta dos recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas".

"Estas convocatorias son evidentemente contrarias a las objeciones internacionales y se vienen realizando en los últimos años en la provincia con la connivencia de ejecutivos municipales", aseguran desde la ONG, que recuerda que, en 2018, el Comité pidió al Estado español evitar la participación o presencia de niños y adolescentes en la tauromaquia. “Para prevenir los efectos nocivos para los niños del espectáculo de los toros, el Comité recomienda que el Estado parte prohíba la participación de niños menores de 18 años como toreros y como público en espectáculos de tauromaquia", indicó el texto.

La Fundación Franz Weber recuerda que en agosto del pasado año, el organismo de expertas y expertos de Naciones Unidas incluyó una referencia en el Comentario General nº 26, en su apartado G) sobre el “Derecho a no sufrir ningún tipo de violencia”: “Los niños deben ser protegidos de todas las formas de violencia física y psicológica y de la exposición a la violencia, como la violencia doméstica o la infligida a los animales.”

"Las peticiones tienen un encaje evidente en la exposición a la violencia que sufren niños, niñas y adolescentes, tanto en formato de participación directa como en la asistencia de espectadores", afirman desde la ONG.

Científicos alertan sobre estas prácticas.

La entidad también evoca la opinión de diferentes especialistas que han advertido acerca de la exposición de las personas menores de edad a contenidos violentos, "comprobando alteraciones en su comportamiento y midiendo diferentes niveles de agresividad y ansiedad posterior".

"Además del evidente riesgo de que el niño sufra angustia e incluso efectos traumáticos originados por la exposición de escenas de agresiones violentas hacia humanos y animales, la exposición a la violencia en la infancia puede contribuir a la normalización de la violencia y fomentar actitudes de aceptación de la agresión", apostilla el comunicado de la Fundación Franz Weber.