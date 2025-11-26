Ontinyent entrega los premios de rendimiento académico

El Ayuntamiento de Ontinyent ha homenajeado 29 estudiantes de Primaria y Secundaria que han sido reconocidos por la Generalitat Valenciana con los premios extraordinarios al rendimiento académico en el curso 2024/2025, que se otorgan al alumnado que consigue una media de "10" en su expediente del curso. Este acto de la concejalía de Educación tenía lugar el Día Internacional de la Ciudad Educadora y forma parte de la programación organizada para conmemorar este día.

En su intervención, el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ponía en valor que la excelencia “es fruto de un trabajo duro y compartido entre alumnado, profesorado y familias”, a quienes agradeció "el acompañamiento constante, la paciencia y el apoyo en momentos buenos y malos". Enmarcó este reconocimiento "en la importancia que tiene la educación para el progreso social, afirmando que las sociedades que más evolucionan son las que apuestan para generar, retener y atraer talento", y recordando que la educación "es el mejor ascensor social". Igualmente, alertaba "sobre los riesgos de la ignorancia y defendía el conocimiento como la clave que abre todas las puertas". Rodríguez también puso de relevo "la importancia de elegir caminos que llevan a la felicidad, independientemente de las expectativas externas", animando el alumnado "a mirar siempre adelante, a construir un futuro lleno de aciertos y, sobre todo, de felicidad".

El alumnado premiado en educación primaria incluye del CEIP Carmelo Ripoll, Vega Ferri; del CEIP Martínez Valls Marta Conejero, Ola Escandell y María Mira; del CEIP Vicent Gironés, Blanca Vila; del CP La Milagrosa, Carla Bataller y Leo Hinojosa; del CP Pureza de María, Noa Fayos, Vyara Vasileva Misheva e Inés Pérez; del CP Sant Josep, Aitana Gramage y Jordi Tormo; del CEIP Bonavista Joel Martínez, Mara Quesada e Irene Teba; del CEIP La Solana, Alba Ferrero, Emma Genet Pastor y Aleix Sanchis; del CEIP Lluis Vives Eva Conejero y Carles Gironés; del CEIP Carmelo Ripoll; Miguel Fernández. En cuanto a educación secundaria: del CP Sant Josep, Clara Cuenca; del CP La Milagrosa, Eloy Salmerón y Sofía Salido; del CP Pureza de María, Àngela Gisbert y Mar Mollá; y del IES Jaime I, Ishak Haron Bellatrach y Pau Tomás.

El regidor de Educación, Ferran Gandia, también intervenía para recordar que "la celebración del reconocimiento a la excelencia académica del alumnado de Ontinyent se encuentra dentro del marco del Día Internacional de la Ciudad Educadora, que este año pone el foco en la participación infantil". Remarcó la importancia "de dar valor en la base educativa, los niños y niñas, y también al papel fundamental del profesorado, merecedor de un reconocimiento simbólico para hacer posible el esfuerzo y el éxito del alumnado". Gandia recordó los principios de la Carta de Ciudades Educadoras, que defienden "el derecho de la infancia y la adolescencia a participar activamente en la vida comunitaria", y reafirmando "la apuesta de Ontinyent con la promoción de valores como la tolerancia, la responsabilidad, la democracia y el respeto".