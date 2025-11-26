Dos oros y dos platas para el club bádminton Xàtiva en el Campello

El pasado domingo 23 de noviembre seis deportistas del Club Bádminton Xàtiva se desplazaron hasta la localidad alicantina de El Campello para participar en una nueva prueba territorial, concretamente el Top TTR Absoluto y Senior. El pabellón municipal de dicha localidad acogió a un total de 99 deportistas. La entidad setabense tuvo representación en esta ocasión en ambas categorías, empezamos nuestra crónica por la categoría senior. José Luis Llopis consiguió la medalla de oro al derrotar a todos sus rivales en la prueba de individual masculino de la categoría C1. El setabense se mostró superior a sus rivales y pudo controlar el ritmo de todos los encuentros disputados y se impuso a sus rivales sin ceder ningún set a lo largo de la competición.

La actuación del setabense se completó con una nueva medalla de oro en la prueba de dobles masculino junto al jugador del C.B San Fernando de Valencia, Gary Clark. Ambos consiguieron la primera plaza del grupo A para de este modo acceder a la fase final. Ya en la final se enfrentaron a la pareja integrada por Antonio Jover y Manuel Ángel Sierra a los que se impusieron tras 36 minutos por 21-10 y 21-17.

En la categoría C2, Santiago Villanueva, que compitió una categoría por debajo de la suya, realizó un gran papel, consiguiendo una trabajada plata. El setabense realizó dos grandes encuentros frente a Francisco Vallet (C.B San Fernando de Valencia C.B Aspe) y José María Antón (C.B Aspe) a los que venció en tres sets con partidos que superaron los 40 minutos de duración. El partido definitivo por el oro lo disputó frente a José Belmonte (C.B Albacete) que se impuso por un doble 21-9. En la prueba de dobles masculino Santiago formó pareja junto a Ignacio Moren o del C.B San Fernando de Valencia. En esta ocasión tuvo que competir dos categorías por debajo de la suya, no pudiendo superar la fase de grupo, pero realizando muy buenos encuentros con marcadores muy ajustados que se decidieron en los últimos rallys de cada set.

Por último, en la categoría B1 la pareja integrada por Fran Pons y Daniel Meseguer consiguió la plata tras verse superados en la final por la pareja formada por José María Antón y Juan Ángel Fernández por 21-18 y 21-15. Por otro lado, Daniel no pudo superar la fase de grupo en la categoría B1. Turno para la categoría absoluta donde contábamos en esta ocasión con dos representantes; David Polop (Sub-23) y Martina Molina (Sub-17) que participaron en las pruebas de individuales y de dobles mixto.

Empezamos por la prueba de dobles mixto donde la fortuna no los acompañó pues perdieron el partido decisivo frente a la pareja que posteriormente se proclamaría campeona, Rio Abril y Diego Moreno, siendo los setabenses la pareja que más puntos les realizó en toda la competición pues cedieron por un doble 21-18, que les dejo fuera del cuadro final. Se quedan con la satisfacción de saber que eran la segunda mejor pareja del torneo. En la prueba de individual femenino Martina Molina quedó encuadrada en el grupo A junto a la cabeza de serie número uno, la enguerina Nuria Martínez, que finalmente se proclamaría campeona. La setabense estuvo muy cerca de conseguir el bronce, pero cayó derrotada por un ajustado 21-17 y 21-17 frente a la jugadora del C.B Alboraia, Thea Bondon.

Finalizamos con David Polop que quedó encuadrado en el grupo H donde consiguió la segunda plaza del grupo cediendo tan solo frente a Joan Guasch, que posteriormente caería en semifinales frente a su hermano Marc que sería el campeón.

En resumen, no tuvieron demasiada fortuna los setabenses en la categoría absoluta con los sorteos pues quedaron siempre encuadrados con deportistas que finalmente estuvieron en los primeros puestos, no obstante, el rendimiento de ambos fue notable pese a no ser su categoría.

Los deportistas infantiles realizan un buen arranque en la prueba de dobles en los Jocs Escolars.

El pasado sábado 22 de noviembre los deportistas de la categoría infantil viajaron hasta la localidad alicantina de Aspe para participar en la primera jornada de la categoría infantil de los “Jocs Escolars de la Comunitat Valenciana” que reunió en el Pabellón Municipal de dicha localidad a un total de 87 deportistas de la comunidad, entre ellos los nueve deportistas del Club Bádminton Xàtiva.

En esta primera jornada los deportistas setabenses, muchos de los cuales debutaban en esta categoría y algunos de la categoría inferior, destacaron por el papel realizado en la prueba de dobles donde consiguieron acumular el 67% de las victorias. Por el contrario, en la prueba de individuales los deportistas debutantes sufrieron más y el porcentaje cayó al 44%, que no está nada mal para ser la primera jornada en una nueva categoría. En el individual destacaron Arnau Ballester, Joel Mahiques y Pascual Pardo con pleno de victorias.

En el global los deportistas más destacados fueron Pascual pardo y Joel Mahiques con cuatro victorias en los cuatro encuentros disputados, seguidos de Alexa Zemov, Arnau Ballester y Jordi García con tres victorias.

En resumen, un buen inicio de los deportistas del Club Bádminton Xàtiva en esta categoría infantil de la 44 edición de los “Jocs Escolars de la Comunitat Valenciana”.

Campeonato de España Sub-15.

Del 28 al 30 de noviembre se disputa en la localidad barcelonesa de Granollers la edición de 2025 del Campeonato de España de bádminton en la categoría Sub-15 donde ha conseguido la clasificación el deportista setabense Arnau Ballester. El Pabellón del Congost acogerá en esta edición a un total de 156 deportistas, entre ellos el setabense que participará en las pruebas de individual y de dobles mixto junto a la deportista Naia Romero del C.B Enguera.

1ª Jornada “Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana” categoría alevín.

El próximo sábado 29 de noviembre la competición escolar se traslada hasta la localidad de Enguera donde dará inicio la fase provincial de los “Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana” en la categoría alevín.

En esta primera jornada tendremos a seis deportistas setabenses compitiendo a lo largo de la mañana tanto en la prueba de individuales como en la de dobles.