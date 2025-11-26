Xàtiva activa la vía exprés para desatascar las obras del Attilio y no perder la inversión

El Ayuntamiento de Xàtiva ha invitado a seis constructoras a participar en un procedimiento negociado sin publicidad para intentar desencallar cuanto antes las obras de rehabilitación del colegio público Attilio Bruschetti, después de haberse declarado desierta la primera licitación ordinaria por concurrencia abierta, ante la falta de ofertas.

Cuatro meses después de aquel tropezón, el consistorio ha vuelto a licitar la actuación, valorada en 826.295 euros, pero esta vez lo ha hecho recurriendo a una vía excepcional más rápida que evita la publicidad y que está prevista en la Ley de Contratos para los casos en los que el proceso abierto fracasa, siempre y cuando no se modifiquen las condiciones ni el presupuesto del contrato inicial (como es el caso) y se motive suficientemente la decisión.

El objetivo del consistorio setabense es acelerar al máximo los trámites, puesto que sobre la inversión pende la amenaza de retirada de los fondos que la financian, procedentes del Pla Edificant. En abril, la Conselleria de Educación abrió un expediente de revocación de la inversión aprobada en 2023, después de revisar la actuación y comprobar que, más de un año después de esa delegación de competencias, no se habían licitado las obras de reforma del CEIP Attilio Bruschetti. El ayuntamiento pisó el acelerador, justificó el retraso amparándose en los inconvenientes técnicos -la actuación se enmarca en el casco antiguo y los permisos se demoraron en el tiempo- y la administración autonómica levantó el bloqueo, aunque advirtió de que estaría "vigilante" para que se cumplan los plazos.

El precio ofertado, clave

En los últimos meses, el consistorio de Xàtiva ha mantenido contactos con diversas empresas para tratar de garantizar que a la segunda (licitación) va la vencida. Un total de seis mercantiles (Eiffage Construcción, SA; ATG Desarrollos 2011, SL; Abala Infraestructuras, SL; Urbasur Actividades de Construcción y Servicios, SL; Visara Inversiones, SL y Construcciones Francés, SA) han sido convidadas a presentar ofertas. Las condiciones del procedimiento sitúan el precio de licitación que planteen las constructoras como factor determinante en la evaluación que correrá a cargo de la mesa de contratación.

Aunque no se valorarán criterios que dependen de un juicio valor -como ocurre en un procedimiento de licitación ordinario- la memoria justificativa del contrato recalca que el ayuntamiento buscará "la mejor relación calidad-precio", puesto que también se tendrán en cuenta determinadas mejoras introducidas por las empresas, como la instalación de pavimento de gres porcelánico y tarima en las zonas antiguas no afectadas por la reforma del colegio (20 puntos) o el compromiso de ampliar el periodo de mantenimiento preventivo de las instalaciones y la maquinaria más allá de la responsabilidad legal del contratista cuando se producen defectos de construcción durante el periodo de garantía de la obra (10 puntos).

Además, también se premiará con 5 puntos adicionales al licitador que garantice un inicio más prematuro de los trabajos, pactando una reducción del plazo máximo (fijado en 30 días) para la firma del acta de comprobación de replanteo e inicio de la actuación, una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud. Lo que también se acorta es el plazo de las mercantiles invitadas para presentar ofertas, que comenzó este martes y se cerrará el viernes de la semana que viene. La apertura de sobres será el 11 de diciembre.

Nueve meses para ejecutar las obras

La mejora del pavimento se introduce con la finalidad de conseguir una mejora estética y funcional del edificio, puesto que la coexistencia de pavimentos diferentes (los de la reforma y los que están fuera del proyecto) genera "un efecto visual fragmentado que afecta negativamente a la percepción de la calidad del entorno escolar".

La rebaja del precio inicial marcado por el ayuntamiento para la reforma contará un máximo de 65 puntos en la baremación de las ofertas. El plazo de ejecución de las obras se mantiene fijado en una estimación de 9 meses. Las empresas invitadas al procedimiento son

El proyecto de modernización del CEIP Attilio Bruschetti contempla la instalación de un ascensor para mejorar la accesibilidad en las plantas superiores del edificio principal, la reforma y ampliación de la cocina, la renovación de la instalación eléctrica, los pavimentos y la carpintería, así como la colocación de falsos techos en las aulas. Además, el edificio secundario será ampliado y reestructurado, se reformarán los baños y se sustituirá la actual caldera de gasóleo por una de gas, entre otras actuaciones previstas.