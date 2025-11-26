Xàtiva asume las obras para evitar el riesgo de derrumbe en un edificio

Los incumplimientos de la propiedad del edificio número 7 de la calle Hostals cuyo voladizo se derrumbó en plena calle en 2023 han obligado al Ayuntamiento de Xàtiva a tomar medidas para evitar nuevos desprendimientos que puedan comprometer la seguridad en la vía pública.

La junta de gobierno local ha aprobado la ejecución subsidiaria de las obras urgentes consideradas imprescindibles en el exterior del inmueble cuya materialización lleva requiriendo sin éxito a la titularidad en los últimos dos años. Los trabajos, valorados en 11.163 euros, consisten en la retirada de todos los elementos que puedan desprenderse a la calle, junto con el saneamiento y el refuerzo de las deficiencias del edificio, con el objetivo de evitar accidentes, eliminando los cascotes de las superficies afectadas.

Por otra parte, también se contempla el apuntalamiento de la edificación para garantizar la estabilidad estructural provisional de la misma, hasta que se proceda a la ejecución de las mínimas obras de rehabilitación básicas indicadas por el técnico competente.

Una inspección municipal en julio de este año detectó que la viga de madera del forjado de la planta baja recayente a la vía pública ubicada en la fachada, encima de la entrada, se había partido, lo que llevó a sospechar de la existencia de deficiencias estructurales importantes en el inmueble. La brigada de obras ya instaló un apuntalamiento provisional en la entrada exterior, al no poder acceder al interior de la propiedad privada. Dada la gravedad de la situación, se requirió a la propiedad que facilitara la entrada a la vivienda para revisarla urgentemente en profundidad. En su visita, el arquitecto competente confirmó las graves patologías que sufre una parte del edificio, con forjados parcialmente derrumbados, zonas con filtraciones y otras deficiencias.

Multas por incumplimientos

En 2023, el ayuntamiento ya dio un ultimátum a la propietaria del inmueble para que ejecutara una serie de obras de conservación urgentes en un plazo de quince días, consistentes en la restitución del alero derrumbado, el saneamiento de las partes de la cubierta y la fachada afectadas por el accidente y el montaje de la canal de recogida de aguas pluviales.

A la vista de que, una vez transcurrido el periodo concedido, no se había cumplido la orden de ejecución pese a la urgencia de la situación, el consistorio procedió a imponer multas a la titularidad. Aún así, esta medida coercitiva no ha conseguido sus propósitos y los trabajos exigidos siguen pendientes de efectuarse, por lo que la corporación municipal ha decidido asumirlos con fondos propios para luego pasar la factura a la propietaria.