Xàtiva celebra el Día Internacional de la Ciudad Educadora con una mañana de actividades infantiles

Xàtiva se suma un año más a la conmemoración del Día Internacional de la Ciudad Educadora, que tendrá lugar el próximo domingo 30 de noviembre. Esta cita, impulsada por la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras y la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE), pone este año el foco en “la participación de la infancia en la Ciudad Educadora”, lema de la edición de 2025.

La capital de la Costera, que forma parte de la Red desde 2018, reivindica así el papel activo de los niños y niñas en la construcción de una ciudad más amable, inclusiva y pensada para todas las personas.

La jornada comenzará con una de las actividades destacadas, que será la visita guiada al Ayuntamiento, y que estará explicada por miembros del Consell Municipal de Xiquets i Xiquetes. El acceso será libre con inscripción en el momento y dará inicio a las 10:30 horas. Además, a las 12:30 horas se leerá la declaración institucional del Día Internacional de la Ciudad Educadora 2025, y a continuación comenzará un pinchadiscos infantil para celebrar esta jornada festiva.

A lo largo de la mañana también se llevarán a cabo diversos talleres, juegos y dinámicas de participación infantil con el apoyo de las entidades de educación no formal de la ciudad: el Agrupament Escolta Jamboree, el Centre Júnior Atalaia y el Agrupament Escolta Cohinoor, así como el Consejo Municipal de Niños y Niñas. Este año, la estrecha colaboración con estas entidades pretende reconocer su labor educativa y su aportación fundamental en la participación de la infancia y la juventud en la vida pública.

La concejala de Educación, Amor Amorós, ha destacado: «La ciudad educadora es aquella que escucha la voz de la infancia y que ofrece espacios reales de participación. En este día queremos que los niños y niñas sean protagonistas, porque sus miradas y sus propuestas nos ayudan a seguir construyendo una Xàtiva mejor para todas y todos». Y ha añadido que «es fundamental reconocer la labor de las entidades educativas que, fuera del ámbito formal, ofrecen oportunidades de aprendizaje y convivencia que resultan imprescindibles para el desarrollo personal y social de los niños y niñas».