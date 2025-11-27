El ciclista de Canals Hugo Carsí fue atropellado por un coche el pasado martes 25 de noviembre sobre las dos del mediodía en una de las principales rotondas de entrada de Xàtiva. De 22 años de edad, forma parte de la plantilla del equipo Highlevel Sport. Carsí estaba entrenando cuando tuvo lugar el accidente de tráfico.

Ayer atendió a Levante-EMV y narró lo sucedido:«Todo pasó el martes 25, en la rotonda que antes se conocía como la de McDonalds. Pasaban las dos del mediodía. Yo iba entrenando sin problemas y ya estaba dentro cuando un coche entró y me arrolló».

Se dio la circunstancia de que en la zona ya se encontraba una patrulla de la Policía Local de Xàtiva y una ambulancia, que habían sido movilizados porque había tenido lugar otro accidente en una zona cercana de Xàtiva:«Vinieron enseguida a ayudarme. Nada más caerme ya estaban a mi lado y eso se lo agradezco mucho. El equipo médico de la ambulancia me atendió y luego me trasladó hasta el hospital Lluís Alcanyís».

Atropellan al ciclista Hugo Carsí en una rotonda de Xàtiva. / Levante-EMV

Ya tiene el alta médica

Carsí ya está en su casa descansando, donde se recuperará en los próximos días:«Afortunadamente, no tengo nada roto. Sí que necesité algo de cirugía estética por el golpe, pero no ha sido mucho. Me han dicho que en un par de semanas estaré bien».

Lo que más lamenta el ciclista de Canals es que no podrá participar en la prueba que este fin de semana tenía programada en Rafelbunyol:«Es una pena, ya que el año pasado gané allí y quería intentar repetir triunfo, pero estas cosas pasan, desgraciadamente».

Hugo Carsí ya se encuentra en su casa recuperándose de sus heridas. En los últimos días, ha publicado diversas imágenes sobre lo sucedido en redes sociales.