El científico José Rafael Penadés inaugurará el curso del Campus de Ontinyent

El Campus de Ontinyent de la Universitat de València celebrará el acto oficial de inauguración del Curso Académico 2025-2026 el próximo lunes 1 de diciembre, a las 18.30 horas en el Aula Magna del Campus de Ontinyent, con entrada libre hasta completar aforo.

La sesión pivotará en torno a la ponencia inaugural titulada «Los hilos del textil y los hilos de la vida: raíces, ciencia y agradecimiento», que impartirá el científico José Rafael Penadés Casanova.

El alcalde de Ontinyent y presidente de la Fundació Universitària Campus Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha destacado la importancia del acto como “un momento emblemático que cada año permite ofrecer ponencias y charlas donde se potencia la transferencia de conocimiento, vinculadas especialmente a las titulaciones del Campus. En este caso, contamos con un ponente estrechamente relacionado con la futura titulación de Veterinaria, con la cual, si todo avanza como está previsto, contaremos el curso 2027-2028 en Ontinyent. La intervención de Rafael Penadés a buen seguro va a ser de lo más interesante”, remarcaba.

Nacido en Agullent y vinculado durante gran parte de su vida en Ontinyent, José Rafael Penadés es doctor en Veterinaria y uno de los científicos valencianos con mayor proyección internacional. Actualmente dirige el Center for Bacterial Resistance Biology del Imperial College London y es profesor investigador de la Universidad CEU Cardenal Herrera, donde inició su trayectoria académica y científica. Su carrera incluye aportaciones destacadas en el ámbito de la microbiología, entre las cuales sobresale la descripción, en 2018, de una nueva vía de transferencia de información genética entre bacterias, denominada “transducción lateral”.

Su excelencia científica fue reconocida en 2024 con su elección como fellow de la Royal Society británica, la sociedad científica más antigua del mundo, así como con el premio 9 d'Octubre del Ayuntamiento de Ontinyent 2024. Además, ha desarrollado una extensa actividad investigadora como profesor de Microbiología en la Universidad de Glasgow, dirigiendo múltiples proyectos internacionales, trece tesis doctorales y más de sesenta artículos de investigación.