El Consell da luz verde a cubrir con 4.000 paneles solares el antiguo vertedero de la Serreta de Ontinyent

La Conselleria de Innovación e Industria ha otorgado a la empresa valenciana Promonrg, SL la autorización administrativa para la construcción de una planta solar que estará compuesta por cerca de 4.000 paneles fotovoltaicos en los terrenos del antiguo vertedero de residuos inertes clausurado y sellado hace casi una década en la partida de la Serreta de Ontinyent, propiedad de la empresa mixta Girsa.

A comienzos de octubre, el Consell acordó acelerar los trámites de la actuación (iniciados en 2022) al declararla como proyecto energético prioritario, elogiando su capacidad para ofrecer "una respuesta concreta, eficiente y sostenible que contribuye a garantizar la seguridad energética, mitigar el cambio climático y promover el desarrollo económico y social de la zona". Esta figura implica la exención de determinadas reglas para la ocupación de suelo por centrales fotovoltaicas.

La planta solar, que ocupará alrededor de 27.000 metros cuadrados de superficie en una parcela de 240.000 metros cuadrados, permitirá aportar al sistema eléctrico una potencia de 1,65 megavatios (MW) de origen renovable y producir anualmente en torno a 3.734 megavatios hora, evitando la emisión a la atmósfera de 800 toneladas de CO2 al año.

La sociedad que impulsa la actuación está controlada por Energy Investment and Consultancy, compañía dirigida por Marcos Lacruz, un potente empresario del sector que preside la patronal valenciana de las renovables, Avaesen (Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía).

La resolución de la autorización administrativa emitida ahora por el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas considera que el promotor ha acreditado la capacidad legal, técnica y económica para llevar a cabo el proyecto y ha justificado la disponibilidad de los terrenos donde se va a implantar la instalación. Durante el periodo de exposición pública de la inversión, valorada en alrededor de 1 millón de euros más IVA, no se presentaron alegaciones dentro del plazo ordinario.

Al margen de los grupos generadores y los inversores de la instalación, la iniciativa contempla la instalación de un transformador, un centro de transformación y un centro de protección y medida. La energía del parque fotovoltaico se evacuará a través de una línea eléctrica subterránea de 1,2 kilómetros. El punto de conexión a la red eléctrica se situará en el trazado de Santa Ana de la subestación de Ontinyent.

Emergencia climática

La autorización de la Generalitat se otorga condicionada a una serie de medidas señaladas en los informes autonómicos en materia de ordenación del territorio y paisaje. Por un lado, la empresa deberá garantizar la correcta infiltración del agua y minimizar las escorrentías en los terrenos, así como plantar y conservar zonas de vegetación en los estratos herbáceos, arbustivos y arbóreos que sirvan de tamiz de la lluvia y hacer labores del suelo que mantengan su textura esponjosa. Por otro lado, la promotora mantendrá la cubierta vegetal existente y el arbolado de porte en los lindes de la parcela (principalmente carrascas y pinos). La planta se adaptará a la morfología del terreno, evitando los movimientos de tierra que puedan alterar las condiciones de sellado del vertedero clausurado.

La altura de los paneles fotovoltaicos no superará la altura de la chimenea de combustión de metano, ubicada junto al acceso a la planta al noroeste de la parcela, mientras que las edificaciones auxiliares requeridas para el funcionamiento del parque solar emplearán materiales y tonalidades acordes con el entorno, evitando tonos blancos y colores llamativos. Tampoco se permitirá un incremento de la contaminación lumínica en el complejo.

Girsa, como titular del vertedero, solicitó en septiembre la modificación de la autorización ambiental integrada del mismo que supone la implantación sobre los terrenos de la central fotovoltaica.

El promotor dispone ahora de un plazo de 11 meses para la solicitar la autorización de explotación de la planta.

Como informó este diario, en 2022 el Ayuntamiento de Ontinyent solicitó cambios al Consell para acelerar el proyecto fotovoltaico ante los escollos urbanísticos que dificultaban su autorización en un periodo corto de tiempo, dado que el planeamiento municipal de la localidad no permitía este tipo de instalaciones en el citado emplazamiento propiedad de Girsa.