La Costera acoge este lunes una nueva edición del Foro Más Que Empresas

Situada entre valles y montañas de ensueño, la comarca de La Costera resalta por su potente patrimonio cultural y monumental. Un patrimonio que, junto a su clima mediterráneo, la convierte en el destino idóneo para hacer una escapada -sin alejarse de Valencia y en prácticamente cualquier época del año- y descubrir los vestigios de cada uno de sus encantadores pueblos que, todavía hoy, continúan narrando y expandiendo su rica historia.

Entre sus principales rasgos figuran una economía basada en la agricultura -en especial del cultivo del arroz y producción de cítricos-, una gastronomía tradicional -en la que destacan el arroz al horno y el arròs amb fesols i naps, entre otros platos elaborados con productos de la huerta- y un papel estratégico como paso entre la meseta sur y el Mediterráneo que ya en el pasado la hacía un punto clave para las comunicaciones.

Pueblos llenos de encanto

Respecto a sus festividades más reseñables, se pueden citar las fiestas de Moros y Cristianos en Xàtiva, la Semana Santa, y las hogueras de San Antonio en Canals. Asimismo, a lo largo y ancho de la comarca cuentan con numerosos yacimientos arqueológicos de gran valor, como la Bastida de les Alcusses, en Moixent, que posee la reconstrucción de una casa íbera a escala real. Además, en esta misma localidad y en La Font de la Figuera se destaca muy positivamente la producción de vinos que pertenecen a la D.O. Valencia.

Asimismo, además de los cítricos ya citados -de los que cabe señalar el auge del caqui, especialmente de la variedad Rojo Brillante- y del emblemático arroz, cuando cae la primavera, los fresones se convierten en uno de los productos agrícolas estrella de la zona. La Vall de Montesa, por su parte, ofrece una combinación de paisajes de montaña, valles y llanuras que gozan de un valor paisajístico y ambiental de lo más notable para sus espectadores.

Una ciudad, mil fuentes

Su capital, Xàtiva, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y llamada la ciudad de las mil fuentes, recibe numerosos visitantes por su imponente Castillo, su pasado como cuna de los papas Borja, la Basílica de Santa María, el Real Monasterio de Santa Clara, la Cova Negra y sus Fallas. Todo un variopinto conjunto de localizaciones que, al igual que sucede en el resto de municipios que componen la comarca, permiten apreciar el legado árabe e íbero en su arquitectura y tradiciones.

Con la premisa de averiguar de primera mano la situación económica y social que vive en la actualidad La Costera, Levante-EMV ha organizado una nueva edición del Foro Más que Empresas, un ciclo de encuentros que cuentan con el impulso de la Vicepresidencia Primera del Área de Comercialización de la Diputació de València, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) e Hidraqua, y que están recorriendo todas las comarcas en las que este diario cuenta con presencia o con una delegación propia.

La cita tendrá lugar el próximo lunes 1 de diciembre a las 9.30 horas en el Hotel Montsant (Xàtiva), que servirá como punto de encuentro para reunir a los distintos representantes y radiografiar el momento en el que se encuentra la comarca así como cuáles son las prioridades a corto y largo plazo. Silvia Tomás, periodista y directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, será la moderadora.

El coloquio contará también con una mesa de debate en la que, entre otras cuestiones, se pondrá el foco en la energía. Primero, porque se trata de uno de los temas que hacen a las empresas más o menos competitivas y más o menos eficientes. Y segundo, porque las comunidades energéticas son el quid para la descarbonización de la industria, de las empresas y de los entornos urbanos.

Participantes

Los participantes del coloquio serán Javier Cabedo, vicepresidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV); Josep Llopis, director de zona en Caixa Popular; José Luis Gijon Segrelles, presidente de la Mancomunitat Costera-Canals y alcalde de Cerdá, y Pepe Córdoba Sanchis, CEO y fundador de Tunergia, entre otros.

Entrando más en detalle, a lo largo de la charla se realizará un repaso para resaltar la importancia de la colaboración público-privada a la hora de desarrollar proyectos que puedan garantizar un crecimiento económico respetuoso con el medio ambiente. Así, municipios y empresas podrán compartir aquellas iniciativas que tienen previsto llevar a cabo en el territorio en materia de energía, sostenibilidad e innovación, haciendo hincapié en los principales desafíos que afronta el tejido empresarial de la comarca y en los de sus pueblos, tan llenos de encanto y con un patrimonio que hace que sea imposible no deleitar a cada uno de sus visitantes.