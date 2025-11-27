Els Alforins opta a ser destino musical del año gracias al Festival Nómade

Els Alforins (Nómade Festival) opta a ser declarado Destino Musical del Año en la Comunitat Valenciana gracias al Festival Nómade. Esta zona de gran tradición vinícola a medio camino entre la Vall 'Albaida y la Costera se ha ganado a pulso ser finalista en una de las categorías más destacadas de la la primera edición de los TIIM Awards.

Los galardones, destinados a iniciativas, proyectos y personas implicadas en el desarrollo del turismo musical, constan de siete categorías. La ceremonia de entrega tendrá lugar el miércoles 10 de diciembre en el Roig Arena de València y las localidades para el evento se pondrán a disposición del público próximamente.

Entre los finalistas se debe destacar la presencia de festivales como Pirineos Sur (Aragón), Ribeira Sacra (Galicia), Prestoso Fest (Asturias) o Sierra Sonora (La Rioja), los cuales acumulan diversas nominaciones. Asimismo, es importante resaltar las candidaturas valencianas.

De esta manera, las localidades de Alicante (Spring Festival), Benidorm (Low Festival) y Gandia (Gandia Ciudad de Festivales), así como els Alforins (Nómade Festival) y Utiel-Requena (Tierra Bobal Fest) optan a ser el Destino Musical del Año en la Comunitat Valenciana.

También está nominados los festivales BigSound, Dona Festival y Música pel Clima que se celebran en la ciudad de València y el Rototom Sunsplash que tiene lugar en Benicàssim.

Desestacionalización del turismo

La organización recuerda que los TIIM Awards nacen este año a partir del proyecto TIIM (Turismo & Industria Musical). Después de celebrar seis ediciones de encuentros profesionales entre agentes de la industria musical y del turismo, la iniciativa se transforma ahora en una jornada de diálogo con destacados artistas (las TIIM Experiences) y los mencionados premios.

A pesar de este cambio, los objetivos de la iniciativa siguen siendo los mismos: promover modelos de desarrollo sostenible; contribuir a la desestacionalización del turismo; fortalecer las sinergias entre ambas actividades económicas; y potenciar el posicionamiento de la Comunitat Valenciana como referente internacional en turismo musical. El evento es una iniciativa de la Asociación de Promotores Musicales de la Comunitat Valenciana (MusicaProCV) con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana, València Music City y otras entidades.