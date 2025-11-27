Tribuna
Empezamos a animarnos
"El sábado sabremos si de verdad podemos afirmar que el Olímpic está en racha"
Félix Lluch
Estamos más tranquilos y empezamos a animarnos. Esta semana, el entrenador del Canals, Miquel Castalla, tras haberse situado a cinco puntos de los líderes, empezaba a haber más afición en el Quatre Camins y que de cara al partido de este domingo ante el Moixent se quiera recuperar al “Frente Pistacho”. Es lo que se consigue con goles y puntos. Y algo así está consiguiendo el Olímpic.
Siguiendo con los paralelismos en el caso del Canals el equipo, joven, ha ido ganando confianza con el paso de las jornadas y los resultados, y ha ido también incorporando jugadores.
Es distinto el caso del Olímpic. El paso de las jornadas no creo que haya dado más confianza, es más, creo que se ha dado el caso contrario: hay jugadores cuyo rendimiento no es el de la pasada temporada, aún. Lo de joven, aunque los hay también en la plantilla, no creo que defina a la plantilla. Sí que se parecen ambas trayectorias en lo de los fichajes aunque en el caso del Olímpic han sido casi obligados por una parte porque tres de los jugadores que iniciaron la pretemporada decidieron dejar el club y, por otra, porque se necesitan más opciones ofensivas.
Pero ambas trayectorias son iguales en dirección: hacia arriba. También ambos quieren seguir subiendo: el Canals quiere dar alcance a Catarroja y Llosa y el Olímpic a los puestos de promoción de ascenso.
Llega el Olímpic en buen momento ante el Independiente. El sábado sabremos si de verdad podemos afirmar que el Olímpic está en racha. Como me dijo una vez Vicent Sabater: “una racha positiva es ganar tres partidos seguidos”. ¡Qué así sea!
