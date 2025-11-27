Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gran Wyoming cita a Raimon en los premios Ondas... aunque dice que es de Alcoi

El popular presentador protagoniza un reivindicativo discurso a a favor de la información veraz, aunque se equivoca de lugar de nacimiento del autor de la canción "Diguem no"

El Gran Wyoming cita a Raimon en los premios Ondas... aunque dice que es de Alcoi

José Luis G. Llagües

Xàtiva

Las letras de Raimon, hijo ilustre de Xàtiva, siguen más que presentes en el imaginario colectivo. El cantautor setabense, que aún espera que empiece la construcción del centro cultural que lleva su nombre, fue ayer citado por el Gran Wyoming en los premios Ondas. Sin embargo, el popular presentador televisivo se equivocó de lugar de nacimiento: "Aprovecho que estoy en el Liceo para citar a un cantante de la zona, bueno es de Alcoi, pero da igual...", expone el premiado antes de recitar parte de la letra de la canción "Diguem no", publicada por Raimón en 1964.

"Ara que som junts

diré el que tu i jo sabem

i que sovint oblidem:

Hem vist la por

ser llei per a tots.

Hem vist la sang

-que sols fa sang-

ser llei del món.

No,

jo dic no,

diguem no.

Nosaltres no som d'eixe món.

Hem vist la fam

ser pa

dels treballadors.

Hem vist tancats

a la presó

homes plens de raó.

No,

jo dic no,

diguem no.

Nosaltres no som d'eixe món.

No,

diguem no.

Nosaltres no som d'eixe món"

En su discurso, el Gran Wyoming hace referencia a diferentes noticias relacionadas con la actualidad, como la reciente sentencia de que condena al fiscal general del Estado o el discurso de un diputado del partido de extrema derecha Vox que amenazó con entrar con "una motosierra o un lanzallamas" en RTVE si algún día gobiernan el país: "Concluyo con un ruego, por favor, luchad contra los enemigos de la libertad. Estuvieron, están y estarán ahí..." para acabar citando la canción de Raimón.

