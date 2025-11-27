Ontinyent cambia de ubicación el árbol y el mercado navideño

El Ayuntamiento de Ontinyent ha presentado la nueva edición de “Ontinyent Ilusiona”, la campaña de Navidad que este año reunirá más de cincuenta actividades culturales, comerciales y familiares entre el 5 de diciembre y el 5 de enero. La extensión y variedad de la programación, la coordinación entre concejalías y la incorporación de novedades marcan una edición con la que la ciudad vuelve a apostar por la dinamización de las calles y el apoyo al comercio local.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, destaca el carácter coral de la programación y el trabajo coordinado para sacar adelante más de cincuenta actividades “que responden al triple objetivo de sacar la cultura en la calle, reforzar el comercio local y mostrar la riqueza asociativa de la ciudad”. El alcalde subraya que la Navidad “es tiempo de encuentro, diversión y felicidad”, y que el Ayuntamiento quiere contribuir “a retener la gente de Ontinyent y atraer visitantes para que disfruten de los espectáculos, de la gastronomía y del comercio local”.

La regidora de Promoción Económica, Natàlia Enguix, explica que una de las principales novedades de este año ser el traslado del encendido del árbol de Navidad y del tradicional Mercado de Navidad al Parque Ausiàs March, en el área 20. El cambio viene motivado por las obras de renovación integral de la plaça de la Concepció, una actuación de cerca de 2,5 millones de euros financiada por el Pla Obert d'Inversions de la Diputación de València “que transformará la plaza en un espacio más seguro, más moderno, con una movilidad mejorada, un mejor alumbrado y la renovación de todas las infraestructuras subterráneas”.

El encendido del árbol se efectuará el viernes 5 de diciembre, con un espectáculo que, en palabras de Enguix, “año tras año ha ido consolidándose y ampliándose y que este año tendrá un emplazamiento amplio y cómodo, con buen acceso y estacionamiento”. La jornada incluirá también el desfile de los "esgüelladors" de Navidad, personajes que ya forman parte de la imagen de estas fechas en el municipio.

En cuanto al Mercado de Navidad, se celebrará los fines de semana del 12 al 14 y del 19 al 21 de diciembre en el mismo Parque Ausiàs March. El público podrá disfrutar de más de quince casetas de comercios locales, así como de un extenso programa de actividades musicales, talleres, animación familiar y espacios gastronómicos. Entre las actuaciones previstas figuran la Coral Voces de Santa María, la Colla de Percussió i Dolçaina de Ontinyent, la Rondalla la Comarcal y varias propuestas impulsadas por la sociedad musical Ad libitum. Enguix anuncia también otra novedad relevante, puesto que por primera vez, toda la programación de la Navidad se integrará en un único libreto, fruto del trabajo conjunto entre las concejalías de Promoción Económica, Cultura y Fiestas.

El regidor de Cultura, Àlex Borrell, profundiza en los contenidos culturales, entre las que destaca un espectáculo de danza el domingo 14 de diciembre en el Teatre Echegaray, con participación de la bailarina ontinyentina Blanca Tolsà, y el cuarto concierto de temporada de la Orquesta Sinfónica Caixa Ontinyent, dedicado a la Novena Sinfonía de Beethoven bajo la dirección de Xavier Gagnepain. La programación incluirá igualmente el tradicional concierto de Navidad de la Unión Artística Musical el 21 de diciembre, el 39.º Concierto de Masters el día 22 en la plaza de San Domingo y en el Teatre Echegaray, y una nueva edición del Canto de la Sibila en la Iglesia de Santa Maria. También se mantendrá el concierto de Reyes Solidarios de la asociación Tot per la Música, el 27 de diciembre.

Festival de Circ i Teatre

A estas actividades se sumará el Festival Internacional de Circ i Teatre al Carrer, que celebrará su novena edición entre el 20 y el 28 de diciembre. Enguix subrayaba que el festival, gestionado por la Concejalía de Fiestas, “reunirá quince espectáculos y nueve compañías de primer nivel”, y que su presentación específica tendrá lugar en los próximos días. A partir del 26 de diciembre se activará la programación dedicada al público infantil alrededor de la llegada de los Reyes de Oriente, que incluye el Fin de año infantil, la llegada del Cartero Real, el campamento del emisario Jacobo, el tradicional emisario Jacobo, la Cabalgata de Reyes y varios talleres infantiles desarrollados por el Ayuntamiento y la Asociación de Amigos de Reyes Magos.

Paralelamente, las asociaciones de comerciantes Comerç In y SÓC colaborarán en varias acciones de dinamización, como la campaña “Compartir la suerte contigo”. También el Mercado Municipal de Ontinyent contará con iniciativas propias los días 20 y 27 de diciembre y 3 de enero, con el objetivo de continuar dando a conocer y potenciar este espacio comercial. Enguix ha aprovechado la presentación para agradecer la implicación de asociaciones, comerciantes y diferentes concejalías municipales, así como de la Oficina de Promoción del Valenciano, que incorpora en la programación la campaña “Ya vienen los Reyes”, impulsada conjuntamente con la Diputación de València y más de cuarenta ayuntamientos.

El alcalde de Ontinyent ha cerrado la rueda de prensa animando toda la ciudadanía y las personas visitantes “a consultar el folleto unificado, las redes sociales y la web municipal para seguir una programación que ofrecerá actividades para todos los públicos”, invitando la gente de Ontinyent y de las comarcas del alrededor “a venir y disfrutar de una Navidad que volverá a llenar la ciudad de ilusión”.