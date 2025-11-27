Ontinyent destinará en 2026 el 25% del presupuesto municipal a Educación y Deportes

El Ayuntamiento de Ontinyent destinará en 2026 un total de 14.760.777 euros en las áreas de Educación y Deportes, una cifra que supone aproximadamente el 25% del presupuesto municipal. Así lo han explicado el regidor de Hacienda, Juan Pablo Úbeda, y el regidor de Educación y Deportes, Ferran Gandia, en una visita al Polideportivo Municipal dónde han detallado el contenido de las principales partidas previstas para el próximo ejercicio. Dentro de este volumen global, 7.657.400 euros corresponden en Educación y 7.103.377 euros a Deportes, unos importes que, según destacaban los responsables municipales, "evidencian la prioridad que el Gobierno de Ontinyent otorga a la formación, la práctica deportiva y la mejora de las infraestructuras vinculadas a estos ámbitos".

Juan Pablo Úbeda explicaba que buena parte del presupuesto educativo está marcado por las actuaciones incluidas en el Plan Edificant, que el Ayuntamiento ejecuta con financiación de la Generalitat Valenciana. En este sentido, señalaba que en 2026 “se destinarán más de 6,5 millones de euros a la financiación de las obras de la IES l'Estació y el CEIP Vicente Gironés, así como a la redacción del proyecto del futuro Conservatorio Melcior Gomis”. Concretamente, 4.156.500 euros servirán para continuar las obras de reforma integral de la IES l'Estació, 2.288.090 euros para las actuaciones en el CEIP Vicente Gironés, y 328.070 euros se dedicarán a la redacción del proyecto del Conservatorio, con el objetivo que las obras puedan iniciarse en 2027.

Úbeda añadía que Ontinyent “ha sido puesta como ejemplo por su ejecución del Plan Edificant, con la práctica totalidad de los centros educativos reformados o en proceso de obra”, y señalaba que el presupuesto de 2026 “permite continuar avanzando en la renovación de los espacios educativos y en un modelo de ciudad comprometida con la educación”.

Por su parte, el regidor de Educación, Ferran Gandia, resaltaba que la apuesta municipal por la formación “va más allá de las grandes infraestructuras”. En este sentido, recordaba que el presupuesto contemplará también acciones como la Semana Pedagógica, las becas de transporte para estudiantes, la programación de Ciudad Educadora, las actividades extraescolares y la consolidación de los Juegos Escolares de Ontinyent. Gandia ponía igualmente en valor los avances relacionados con la nueva Facultad de Veterinaria de Ontinyent, un proyecto financiado por la Generalitat, del cual se ha confirmado recientemente que está en marcha el concurso público para la redacción del proyecto del futuro edificio departamental, aulario y hospital virtual.

En el ámbito deportivo, Ferran Gandia detallaba que "el presupuesto de 2026 incluye más de 7 millones de euros para actuaciones vinculadas a instalaciones y al fomento de la actividad deportiva". Entre las inversiones más destacadas, el regidor citaba la reforma de la piscina cubierta, las obras en el pabellón polideportivo, el cambio de alumbrado en la pista de atletismo y la reforma del estadio El Clariano, con un total de 5.821.682 euros destinados a mejoras de infraestructura. “El Ayuntamiento incrementa alrededor de un 30% el gasto en el polideportivo, que pasa de 700.000 a un millón de euros entre mantenimiento e inversiones, financiando nuevo de cada diez euros del que supone su coste global”, explicaba Gandia.

El regidor remarcaba también "el apoyo municipal al tejido deportivo local". "En este sentido, más de 170.000 euros se destinarán a los convenios con la Febo, el Ontinyent Club de Baloncesto, el Club Natación Ontinyent, el Ontinyent 1931 CF, el Cepivall y el Club de Triatlón. Además, los quince clubes sin convenio verán incrementadas sus ayudas en un 20%, pasando de 79.000 a 98.000 euros!. “Ontinyent continúa haciendo una apuesta decidida por los clubes y deportistas que dan vida a nuestro tejido asociativo, y estos presupuestos refuerzan todavía más esta apuesta”, concluía.