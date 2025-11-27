La ontinyentina Sofía Rodríguez acaricia el campeonato de España de ciclocross en Xàtiva

La ciclista de Ontinyent Sofía Rodríguez Revert podría proclamarse automáticamente campeona de la Copa de España de ciclocross en Xàtiva dentro de dos semanas tras la victoria lograda este pasado domingo en la población catalana de Vic.

Rodríguez realizó una de las mejores carreras de la temporada ante un buen número de corredoras extranjeras, que se lo pusieron complicado. Sin embargo, se fue pronto y en solitario tras el abandono de su compañera Lucía González por enfermedad respiratoria.

En ese momento, la ontinyentina se quitó mucha presión de encima y se soltó rápidamente hasta ir poniendo segundo a segundo a su predecesora, la holandesa Larisa Hartog, que le sacará 10 segundos mientras que Lorena Patiño terminaría tercera a medio minuto.

Con esta victoria, la ontinyentina necesita tan solo cinco puntos para revalidar el título campeona de la Copa de España en la próxima prueba que se celebrará dentro de dos semanas en Xàtiva, un trofeo que yaconsiguió a principios de año.

Este fin de semana glorioso para Rodríguez empezó en la jornada del sábado, con una prueba internacional de categoría C2 en Gurb donde finalizó segunda mientras que González acabó más atrás dejando claro que no estaba bien.

Triunfo del setabense Asier Fortea

Por otra parte, Gandia albergó este pasado sábado una nueva prueba de ciclocross autonómico, valedora para el Memorial Pascual Momparler, sobre el mejor circuito de esta temporada.

El setabense Asier Fortea venció en la categoría sub 23, donde Álex Soro y Sergio Cabedo finalizaron en el puesto 18 y 19 en élites.

Alberto Manzano, del Genovés, terminó en el cuarto puesto en junior tras estar en algunos momentos en la tercera plaza, mientras que, en cadetes, Andreu Sansaloni, de La Forca de Canals, terminó 11 y el ontinyentí Aitor Selva, en el 14 puesto.