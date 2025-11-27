Los presupuestos participativos de Bocairent priorizan la climatización de instalaciones públicas

La cuarta edición de DecidimXBocairent ya tiene veredicto. Los presupuestos municipales 2025-2026 han completado su proceso, después de finalizar la fase de votación. Una votación que este año ha contado con dos periodos: el primero para seleccionar los 10 proyectos finalistas entre los 69 aceptados por la comisión técnica municipal, del 23 de octubre al 6 de noviembre, y el segundo para elegir las propuestas ganadoras, entre el 11 y el 25 de noviembre.

En la primera votación participó un 17,84% del censo, el voto del cual seleccionó las opciones siguientes: la climatización del aulario de infantil del CEIP Lluís Vives, la segunda fase de climatización de las habitaciones de la residencia, el aire acondicionado en la escuela infantil municipal, la renovación de camas de la residencia, la reconversión de la fuente de la plaza del Reino en jardín, las mejoras en el alumbrado público, la habilitación de una zona cubierta para niños, la iluminación del tramo entre el puente de atrás la Vila y los Corrales, el estudio para aumentar las zonas de aparcamiento y la ampliación de la zona cubierta del bar del campo de fútbol.

La segunda votación ha contado con un 11,07% de participación, el voto del cual ha ordenado los proyectos finalistas: en la primera posición ha quedado la climatización del aulario de infantil del CEIP Lluís Vives y, en segundo lugar, completar la instalación de aire acondicionado en las habitaciones de la residencia. Cada una de las iniciativas tenía asignado un importe de 25.000 euros, de forma que las dos completan la consignación total para la convocatoria 2025-2026.

Para la regidora de Transparencia y Participación, “*DecidimXBocairent vuelve a mostrarse como un instrumento útil para mejorar nuestro pueblo y, más en concreto, para mejorar la calidad de vida del vecindario”. Mar Sanchis explica que los proyectos ganadores se recogerán explícitamente en el próximo presupuesto municipal, de forma que “garantizaremos hacerlos realidad a lo largo de la anualidad correspondiente, tal como se ha hecho con todos los proyecto de las tres convocatorias anteriores”.