Intentan robar en varias casas de Rugat durante la noche

La concatenación de varios robos -o intentos de robos- en pequeños municipios de la Vall d'Albaida ha llevado a las administraciones públicas y los cuerpos de seguridad a lanzar una alerta a la población. Así, durante la jornada de ayer se registraron varios intentos de robos en propiedades de Rugat. Así lo ha confirmado el alcalde Jordí Escrivà tras ser consultado por Levante-EMV: "Hubo varios intentos, pero creo que no pudieron entrar en ninguna casa. Un vecino del pueblo vio desde su terraza a dos individuos que intentaban entrar en una casa y nos avisó. También en la zona de los diseminados saltó la alarma de una vivienda y en otra propiedad las cámaras grabaron a dos personas con ropa oscura".

El primer edil ha explicado que "están grabados y una patrulla de la Guardia Civil se acercó hasta la zona, pero creo que no pudieron dar con ellos".

Se da la circunstancia de que recientemente los "cacos" robaron varios coches en una vivienda del mismo pueblo. Utilitarios que luego fueron recuperados, uno de ellos en Villalonga: "No hay ningún dato que nos permita decir que los responsables de ambos casos son los mismos", ha comentado el alcalde de Rugat.

Bando en Ráfol de Salem

La situación ha llevado que ayuntamientos de localidades colindantes también hayan dado la voz de alarma para sus vecinos. Así desde el Ayuntamiento de El Ràfol de Salem ha publicado un bando al respecto y una publicación en los perfiles oficiales del consistorio en redes sociales: "Informamos que, tras los robos de vehículos registrados la semana pasada en Rugat, esta noche se han detectado intentos de entrada en varias viviendas del mismo municipio", comentan. Y añaden: "Ante estos hechos, recomendamos a todos los vecinos y vecinas extremar la precaución y seguir estas medidas básicas de seguridad:

* Mantener las casas cerradas con llave en todo momento.

* Cerrar bien los vehículos y guardarlos en el garaje siempre que sea posible.

* No dejar las llaves a la vista ni dentro de los vehículos.

* Avisar al 112 o a la autoridad competente ante cualquier movimiento sospechoso".

"Agradecemos la colaboración y la responsabilidad de toda la población en la protección de nuestro pueblo", apostillan.