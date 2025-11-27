El TAG del Consorcio de Residuos: “Mis informes son correctos y el tiempo vendrá a demostrarlo”

El Técnico de Administración General (TAG) del Consorcio de Residuos V5 (COR) que ha señalado posibles irregularidades en la contrata de la basura de cinco comarcas remitió una carta a la asamblea de alcaldes celebrada este miércoles.

En su misiva, el funcionario expone su “difícil situación personal” como “consecuencia de los últimos acontecimientos” y asegura que ha sido “cuestionado profesionalmente por cumplir mis obligaciones como técnico”. El TAG que emitió de oficio los informes defiende que ha actuado "en todo momento" dentro de sus atribuciones y “con respeto al presidente”.

“Mis informes son correctos y el transcurso del tiempo vendrá a demostrarlo. Al final ha quedado claro un hecho: los terrenos de Llanera no han estado, no están ni estarán”, mantiene en su carta. El técnico reitera que la empresa concesionaria “tenía como obligación esencial la puesta a disposición de la Administración de los terrenos, sin condición de ninguna clase, y consta acreditado que durante 15 años nunca lo ha hecho”.

En su escrito, el funcionario recomienda que el Consorcio de Residuos solicite a la Abogacía General de la Generalitat un informe jurídico sobre la procedencia de resolver el millonario contrato de la basura “por incumplimiento culpable del contratista”, con la correspondiente indemnización. También pide que se valore la posibilidad de presentar una denuncia ante la Dirección General de Competencia de la Unión Europa. “Se han realizado unas prácticas particularmente graves, contrarias a la normativa en materia de contratación pública y al Derecho de Competencia”.

La misiva del TAG termina con un agradecimiento “a todos aquellos que han actuado con decisión para aclarar los hechos”, y cita a los representantes socialistas en la comisión de gobierno, a la vicepresidenta y alcaldesa de Enguera por el PP Matilde Marín y al alcalde de Potríes, Sergi Vidal (Compromís). “La agonía del COR, tan larga e insoportable, se ha acabado. Se inicia una nueva etapa”, apostilla el funcionario.