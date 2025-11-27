Vallada ofrece facilidades a las empresas que quieran urbanizar parcelas en Valpark

El Ayuntamiento de Vallada continúa avanzando en su compromiso con el desarrollo industrial y la atracción de inversiones al municipio. En el marco del plan de reactivación del parque empresarial Valpark, el consistorio ha anunciado que facilitará todos los trámites administrativos y técnicos necesarios para que cada empresa pueda urbanizar su propia parcela, adaptando el proceso a sus necesidades concretas.

Esta medida nace de la voluntad del actual equipo de gobierno de ofrecer soluciones ágiles y realistas ante la imposibilidad de acometer, con recursos municipales, la urbanización integral del polígono industrial, una situación heredada de una gestión económica deficiente en etapas anteriores. En 2022, el Consell anunció una inversión de 5 millones para desarrollar la zona, pero los fondos quedaron paralizados tras las elecciones autonómicas y no han llegado a materializarse.

Después de un exhaustivo estudio de las diferentes alternativas, el ayuntamiento ha optado por un modelo que permite avanzar de forma ordenada y progresiva, garantizando el cumplimiento de la normativa y agilizando la implantación de nuevas actividades empresariales.

“Queremos que Valpark sea una oportunidad real para las empresas. Desde el Ayuntamiento pondremos todas las facilidades para que quienes apuestan por Vallada puedan desarrollar su proyecto sin trabas innecesarias”, ha señalado la alcaldesa, María José Tortosa.

718.000 metros cuadrados de uso industrial

El nuevo marco urbanístico, que cuenta ya con aprobación definitiva, refuerza la vocación industrial de Valpark, con un total de 718.000 metros cuadrados destinados a uso empresarial, incluyendo zonas para innovación, investigación y servicios logísticos avanzados. Además, el plan permite usos complementarios como comercio y hostelería en áreas terciarias, contribuyendo a diversificar la actividad económica y generar un entorno dinámico.

Situado en un enclave estratégico, con acceso directo a las principales infraestructuras de transporte por carretera y ferrocarril, Valpark se posiciona como un polo logístico de referencia en la comarca. La adecuación de los estándares urbanísticos y el apoyo del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) refuerzan su singularidad como espacio industrial de nueva generación.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Vallada recupera el liderazgo en la gestión de Valpark, desbloqueando un proyecto clave para el futuro económico del municipio y de toda la comarca.