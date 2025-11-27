Xàtiva reforzará la atención social en el Carmen con dos nuevos locales

El Ayuntamiento de Xàtiva ha aprobado en pleno por unanimidad la cesión gratuita temporal de dos locales situados en la calle Ramón y Cajal, números 8 y 6 bajos, propiedad de la Generalitat Valenciana a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), con el fin de ubicar equipos de atención primaria básica de Servicios Sociales que darán servicio al vecindario del barrio del Carmen. La cesión, autorizada por la Dirección General de EVHA, se ha justificado por su finalidad social y asistencial, y se formalizará mediante un convenio de 10 años prorrogables anualmente.

El acuerdo establece que el Ayuntamiento asumirá el mantenimiento, los suministros, los impuestos y el acondicionamiento de los dos locales, así como la contratación de seguros y la responsabilidad de mantenerlos en buen estado; además, la cesión podrá ser revocada por EVHA con un preaviso de dos meses si no se mantiene el uso social acordado. El pleno municipal facultará al alcalde para la formalización definitiva e iniciará los trámites para obtener las autorizaciones autonómicas para la apertura del servicio.

La concejala de Bienestar Social, Lena Baraza, ha defendido que “ha quedado atrás el concepto de tener todos los servicios centralizados en un único espacio. El objetivo es que, a partir de ahora, los servicios estén más cerca de todas las personas de la ciudad. Y así lo conseguiremos con estos nuevos espacios que acogerán equipos de bienestar social”. Y ha añadido que “debido a las condiciones específicas que se han dado en el barrio del Carmen y también como resultado del estudio que allí se realizó, será muy positivo contar con una oficina de atención que ofrezca un servicio cercano y de calidad”.

Por su parte, la portavoz de Xàtiva Unida, Amor Amorós, ha destacado que “valoramos muy positivamente la petición de cesión y el trabajo de colaboración que ha habido entre el departamento de Bienestar Social y la entidad”. Y ha recordado que “hay que trabajar incansablemente para que los recursos de los que disponemos lleguen a quien lo necesita. No podemos permitirnos el lujo de malgastar ni un euro”.

Dos mociones aprobadas

En el pleno de este jueves también se han aprobado dos mociones. La primera, que ha sido aprobada con los votos favorables de PSPV y Xàtiva Unida, los votos en contra del Partido Popular y la abstención de VOX, reclama a la Generalitat Valenciana el restablecimiento de los fondos económicos destinados a la recuperación del sector agrario valenciano. Y la segunda, aprobada por unanimidad, ha sido con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres del pasado 25 de noviembre.