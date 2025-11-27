Xàtiva reparte más de 3.500 cartas de Navidad para fomentar el uso del valenciano entre el alumnado

El Ayuntamiento de Xàtiva ha impulsado un año más la campaña de reparto de cartas de Navidad dirigida a todos los niños y niñas de Infantil y Primaria de los centros educativos de la ciudad. El principal objetivo de la iniciativa es promover el uso del valenciano entre los niños y sus familias en unas fechas tan especiales, animándoles a redactar las cartas de Navidad en nuestra lengua.

Este año se han distribuido más de 3.500 hojas con dos cartas: una destinada a Papá Noel y otra a los Reyes Magos. Ambas incluyen imágenes y nombres de posibles regalos —como “motxilla”, “peluix”, “instruments”, “contes”, “videoconsola” o “pilota”— escritos en valenciano para facilitar su aprendizaje y uso.

Las cartas, que pueden separarse fácilmente gracias a una microperforación central, se han trasladado a todas las escuelas y guarderías de Xàtiva. Los centros las recibirán este viernes 28 de noviembre para repartirlas a todo el alumnado, de manera que puedan llevárselas a casa y rellenarlas junto con la familia.

El concejal de Política Lingüística, Alfred Boluda, ha destacado la importancia de la campaña: «Un año más llevamos a cabo la campaña de las cartas de Navidad, una iniciativa que pretende favorecer y estimular el uso del valenciano en unos días tan señalados para nuestros hijos e hijas, y para la familia en su conjunto». Boluda también ha señalado la voluntad de continuidad del proyecto: «La intención del Ayuntamiento de Xàtiva es continuar realizando esta campaña en los próximos años, puesto que la promoción social del valenciano es una prioridad para nosotros».

Con esta acción, el Ayuntamiento continúa apostando por la normalización lingüística y el fomento del valenciano entre las generaciones más jóvenes.