Alcaldes que no cobran ni un euro: "Es mucha faena y los marrones son continuos"

Atienden llamadas a todas horas, se pasan el día reunidos o resolviendo contratiempos, no pueden esquivar a los vecinos que les persiguen con sus problemas, suplen las labores de los empleados que sus reducidos ayuntamientos no tienen y, aún así, no cobran nada por ello. Ocho alcaldes de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida ingresaron cero euros por razón de su cargo en 2024, tal como se desprende de los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Función Pública.

Los munícipes de Aielo de Rugat, Beniatjar, Carrícola, la Granja de la Costera, Llanera de Ranes, Pinet, Torrella y Salem -pueblos de entre 100 y 1.000 habitantes- ni siquiera perciben retribuciones por plenos o por juntas de gobierno. Sirven a sus vecinos por amor al arte. "Llevo diez años como alcalde y nunca he cobrado. Tenemos pocos recursos y desde el principio tuve claro que tenía que ser así, aunque no estoy en contra de que los alcaldes cobren", señala Juli Fenollar, primer edil de Salem. En su caso, estar jubilado facilita las cosas. "Tengo mi pensión, pero reconozco que es mucha faena, hago muchas horas como si fuera funcionario en el ayuntamiento y los marrones son continuos. Al final, hay veces que te preguntas: ¿para qué? Pero cada uno pone su grano de arena y esta es mi manera de contribuir al pueblo", incide.

Fenollar recalca que el consistorio funciona con presupuestos "muy ajustados" y comenta que está siendo complicado llegar a final de año porque "entra menos dinero de la Generalitat" y, además, todo está más caro. "Queda un mes y estamos rezando para acabar el año ya. No podemos pagar ni una factura más", señala el alcalde, que ha notado los recortes de financiación procedentes de los distintos programas autonómicos.

Pepe Segarra entró en 2019 a gobernar en Torrella al frente de una agrupación independiente y tampoco ha cobrado nada en estos seis años. "Cuando entramos al ayuntamiento, el pueblo estaba muy endeudado, con una situación complicada. Yo estaba trabajando, pero decidimos no tener ninguna retribución para sacar al municipio de donde estaba". Segarra ahora está jubilado y reconoce que el cargo implica "mucha dedicación y devoción por servir a la población". "Hemos conseguido reducir la deuda de 500.000 € a 50.000 euros y estamos mucho mejor. Podemos dar bonificaciones a la población y que no soporten tantas cargas", apunta. Aunque el suyo es un pueblo muy pequeño (150 habitantes), el alcalde remarca que hay mucho trabajo porque "los servicios tienen que ser los mismos". Y traza un símil: "para hacer una paella hacen falta los mismos ingredientes, tenga el tamaño que tenga". "Cumplimos los presupuestos al dedillo y trabajamos para que la gente viva cómoda. Hemos bajado impuestos y queremos hacer uso del remanente de 200.000 euros", ahonda Segarra.

Otros cinco alcaldes de la Costera, la Canal y la Vall sin una dedicación específica percibieron menos de 1.000 euros brutos en todo 2024 en concepto de asistencia a órganos de gobierno. Es el caso de Justo Oltra (Quatretonda, 200 euros), María José Tortosa (Vallada, 680 euros), Javier Sisternes (Vallés, 480 euros), Mª Carmen García (Estubeny, 200 euros) y Rafael Vila (Novetlè, 420 euros).

El mayor sueldo: 57.317 euros

El alcalde de la ciudad más grande de las tres comarcas, Ontinyent, percibió los mayores emolumentos en el territorio, en virtud de una dedicación exclusiva que le reportó 57.317 euros brutos a Jorge Rodríguez. En segundo lugar, figura el alcalde de Anna, Miguel Marín, con una retribución bruta de 45.810 euros. La alcaldesa de Benigànim, Yovana Herrero, cobró 45.000 euros, por encima de los 41.758 euros declarados por el alcalde de Canals, Nacho Mira. Juanra Espí (Aielo de Malferit) percibió 41.302 euros brutos, por los 39.108 euros de Ramón Vidal (l'Olleria). El alcalde de Atzeneta d'Albaida, Manuel Tomàs, cobró un sueldo de 38.504 euros, mientras que sus homólogos en Castelló de Rugat, Chella y la Pobla del Duc percibieron 37.800 €, 36.962 € y 36.384 € respectivamente. Los alcaldes de Navarrés y Agullent declararon 35.916 € y 35.747 euros, mientras que los de Alfarrasí, Albaida, Moixent y Montesa se movieron en horquillas de entre 29.000 y 30.000 euros.

El resto de munícipes cobraron por sus puestos menos del salario bruto medio en España: 27.145 euros en Quesa, 26.398 € en Bolbaite, 24.074 € en el Genovés, 21.157 € en Benissoda, 19.857 € en Xàtiva (sin dedicación, el alcalde es diputado), 19.600 € en Bufali, 18.862 en Guadasséquies o 18.685 € en Bèlgida. Las retribuciones de los demás se sitúan por debajo del salario mínimo interprofesional. Por encima de los 10.000 € estuvieron las alcaldesas y alcaldes de la Llosa de Ranes (17.299 €), Otos (16.176 €, Fontanars (11.930 €), Montaverner (11.850 €), Rotglà (11.400 €), Benissuera (11.200 €), Bellús (10.909 €) y Ràfol de Salem (10.261 €). Barxeta y Millares no han aportado información al Gobierno.

Hay ayuntamientos en los que el sueldo principal reside en algún concejal del equipo de gobierno, como ocurre en Enguera (28.000 €), l'Alcúdia de Crespins (37.000 €), Bocairent (26.800 €) o La Llosa (27.000 €). En Ontinyent, seis regidores del equipo de gobierno cobran entre 52.000 € y 53.000 € y se destinan 464.000 euros a las retribuciones de todos los concejales. En Xàtiva, tres ediles del ejecutivo con dedicación exclusiva percibieron entre 41.000 € y 43.000 euros. En total, los cargos electos del consistorio setabense ingresaron el año pasado 360.769 euros brutos.