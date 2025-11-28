Las analíticas municipales y Salud Pública certifican la buena calidad del agua de Xàtiva

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, defendió la calidad del agua potable de la ciudad en el pleno municipal de este jueves frente a los ataques del PP. El regidor popular Eduardo Llopis sacó a colación las manifestaciones de la asociación vecinal Casc Antic Digne i Viu, que se apoya en los resultados de 20 analíticas de fuentes públicas y casas particulares para asegurar que existen "diferentes concentraciones de plomo" en el agua.

Las últimas analíticas encargadas por el Ayuntamiento de Xàtiva, en cambio, coinciden en situar el nivel de plomo en una cifra inferior a 0,001 microgramos por litro, muy por debajo de los umbrales máximos establecidos en el Real Decreto del Gobierno que establece los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. La normativa sitúa el límite de concentración en 5 mg/l con carácter general y en 10 mg/l en los grifos de instalaciones interiores, redes de distribución y en la salida de depósitos y cisternas. Los estudios periódicos de Salud Pública, responsable de controlar la calidad del agua, también certifican el cumplimiento con creces de los parámetros exigidos en Xàtiva.

El alcalde expuso estos datos -a los que ha tenido acceso este diario- para calificar de "intolerable" que se cuestione "la salubridad del agua potable que bebemos". "Todo vale para hacer oposición. Están cuestionando al departamento de agua potable, que es el mismo que cuando gobernaban, pero también a los técnicos de la Conselleria de Sanidad. No podemos cuestionar a las autoridades sanitarias. Usted, que es abogado, sabe que hay una normativa y que el ayuntamiento la cumple", espetó Cerdà a Llopis. El alcalde recalcó que las analíticas que tiene el ayuntamiento "son públicas" y se hacen "todos los meses". "Cuando hay algún problema en la calidad del agua lo decimos abiertamente", ahondó.

Tuberías privadas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece en 0,01 microgramos por litro el valor orientativo de referencia sobre la presencia de plomo en el agua. La entidad destaca en sus directrices que la mayor parte del plomo contenido en el agua potable proviene de las tuberías privadas de los edificios, y la solución consiste principalmente en eliminar la fontanería y los accesorios que contienen el citado elemento. Las casas construidas antes de 1986 tienen más probabilidades de tener tuberías, elementos fijos y soldaduras de plomo.

En su turno de preguntas, el concejal Eduardo Llopis criticó la "red envejecida, obsoleta y con varios kilómetros de tuberías de plomo" y pidió medidas para su renovación. También dijo, invocando a la OMS, que ninguna cantidad de plomo en el agua es beneficiosa para la salud.

Según las manifestaciones de la asociación vecinal Casc Antic Digne i Viu, los valores superarían el umbral máximo de plomo exigido por ley en una calle y tres fuentes de Xàtiva. Este diario solicitó el jueves al colectivo los informes con los análisis practicados.

En el pleno, los populares también preguntaron al equipo de gobierno por el retraso en la puesta en marcha de la desnitrificadora del Carraixet. El regidor de Aguas, Ignacio Reig, asguró que ya está listo el proyecto para reformular la instalación y que se ha remitido a las autoridades sanitarias.