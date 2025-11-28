Bronca política en Xàtiva: el PP abandona el pleno tras los ataques de la edil de Policía por el archivo de Antifraude

El discurso pronunciado por la regidora de Seguridad Ciudadana de Xàtiva, Xelo Angulo, tras el turno de ruegos y preguntas del último pleno municipal celebrado este martes terminó con los regidores del PP en el ayuntamiento levantándose y abandonando la sesión antes de su finalización, visiblemente enfadados.

Angulo pidió el turno de palabra para cobrarse rencillas pendientes con los populares tras el archivo de la denuncia que recibió Antifraude sobre la plaza de Policía Local obtenida por su hijo tras superar el correspondiente proceso selectivo. La regidora puso especialmente el foco en el edil Eduardo Llopis, al que acusó de propiciar una campaña de "injurias, mentiras y calumnias en un intento de desacreditarme a mí, a todo el gobierno de Xàtiva y a la Policía Local". Angulo dijo que sus compañeros de bancada "son cómplices" de lo que calificó como una "cacería política". "Se me ha estado acusando falsamente de un delito y atentando a mi dignidad personal y mi reputación", ha señalado la edil, que ha lamentado los comentarios con insultos recibidos en redes sociales, a su juicio "alentados" por la oposición.

"La verdad se ha ido haciendo camino, pero en la calumnia algo queda", ha continuado Angulo, que ha acusado a los ediles populares de "ser malas personas y actuar con mala fe". "Para vosotros todo vale en política", ha afirmado, haciendo hincapié en que el Ivaspe ha certificado que todos los aspirantes seleccionados en el proceso de Policía Local han superado los exámenes. Angulo también defendió que "en 27 años de gobiernos socialistas en Xàtiva ha habido cero de corrupción", circunstancia que ha contrapuesto a la etapa de Alfonso Rus como alcalde.

En este punto, Eduardo Llopis negó que hubiera casos de corrupción en el ayuntamiento durante el gobierno del PP, lo que desató un tenso rifirrafe entre ambos regidores. Angulo llamó "maleducado" a Llopis, acusándolo de interrumpirla, a lo que este contestó con otras acusaciones. Los cruces de reproches continuaron intensificándose entre la bancada popular y la socialista, mientras los ediles del PP abandonaban el pleno.