Comienzan los actos del «Bou de la Puríssima» en Ontinyent

Ontinyent ha acogido hoy el primero de los festejos taurinos que cada año por estas fechas -finales de noviembre y principios de diciembre- se celebran con motivo de las fiestas de la Puríssima. La «embolà» es el primer de los actos taurinos programados y -tal y cómo ocurrió el año pasado- no se han registrado atenciones médicas durante la primera jornada.

El primer envite de los festejos estuvo protagonizado por los astados «Revoltoso» (565 y pelaje de color negro), «Rumboso» (550 kilos y de color ‘jabonero’, con pelaje claro y tonos terrosos) y «Chocolatero», 530 kilos y pelaje negro. Todos los animales pertenecen a la ganadería Fernando Mansilla de la localidad de Torreblanca.

Programa festivo

Los festejos de la Puríssima invaden durante todo el fin de semana el panorama del ocio festivo de la capital de la Vall. Para la jornada de mañana sábado se han programado diversas misas por la mañana y un almuerzo infantil. El «bou de la Puríssima» volverá a ser el plato fuerte del día y comenzará a partir de las tres y media de la tarde. El domingo 30 de noviembre se coordinará la tradicional ofrenda y a partir de las cuatro de la tarde se coordinará un nuevo festejo taurino. El año pasado fueron atendidas diez personas por los servicios médicos.