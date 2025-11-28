Varios días de mínimas bajo cero en la Rambla de Mariola de Bocairent a la espera de otra bajada térmica

Es una situación que se repite con cierta asiduidad. La instalación por parte de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) de una estación de medición en la Rambla de Mariola -un espacio natural perteneciente al término municipal de Bocairent- suele situar a este punto geográfico de la comarca de la Vall d'Albaida como uno de los espacios más gélidos de la Comunitat Valenciana en cualquier ola de frío.

Así ha ocurrido durante las últimas jornadas. Así, por ejemplo, en la madrugada del pasado jueves se constató una temperatura mínima de -9,8 grados en la zona -la más baja registrada en la Comunitat Valenciana-. En dicha jornada, los termómetros de un total de nueve municipios se situaron por encima de los -4ºC, según los datos de Avamet.

Y los datos reales que se pueden consultar actualmente en la web de la citada asociación meteorológica sitúan la mínima registrada en la pasada noche en -9,8 grados, un dato a tener muy en cuenta y que confirma que el frío sigue estando más que presente.

Previsión para el fin de semana

Y no parece que la situación vaya a cambiar. Así, desde la delegación autonómica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) exponen que "desde poco después de mitad de mes, cuando se produjo la invasión de una masa de aire ártico, estamos con temperaturas frías para las fechas y la previsión es que, con altibajos, sigamos en general con un ambiente frío también durante la próxima semana". Y vaticinan que "el domingo pasa un frente de poniente y bajarán las temperaturas, mañana será un día de temperaturas más suave, con ambiente templado a mediodía, aunque seguirá el frío nocturno".