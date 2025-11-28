La Generalitat adjudica las obras contra las filtraciones en el IES Jaime I por 50.000 euros
Se trata de obras de reparación en el gimnasio, talleres y otros espacios
La Generalitat Valenciana ha adjudicado las obras de reparación de las filtraciones al gimnasio, talleres y otros espacios del IES Jaime I de Ontinyent, con una inversión de 50.000 euros que "permitirá atender una necesidad largamente planteada por el centro educativo", según comentan desde el consistorio. Las mismas fuentes municipales apuntan que "la intervención responde a la demanda trasladada meses atrás por el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, durante una reunión mantenida con el Secretario Autonómico de Educación, Daniel Mcevoy, y los directores generales de Centros Docentes y de Infraestructuras Educativas". "En aquel encuentro, al que el alcalde acudió acompañado del regidor de Territorio, Óscar Borrell, y del regidor de Educación, Ferran Gandia, se puso de manifiesto la urgencia de actuar ante las filtraciones y goteras que afectaban especialmente el gimnasio del instituto", prosiguen las mismas fuentes.
Desde el Ayuntamiento de Ontinyent también "se ha valorado positivamente esta adjudicación, que permitirá avanzar en la mejora del estado de los edificios educativos de la ciudad". El regidor de Territorio, Óscar Borrell, ha destacado que "la intervención es una muestra del trabajo constante para que los centros educativos de Ontinyent cuentan con las condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad docente”. Y ha añadido que “la coordinación entre administraciones es fundamental, y esta adjudicación confirma que el diálogo y el seguimiento continuado de las necesidades de los centros dan resultados”.
