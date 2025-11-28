Ontinyent instala 19 barreras y puertas de seguridad por el «bou en corda»

Ontinyent acoge hoy la primera jornada de la edición 2026 de los festejos taurinos del Bou la Puríssima, una de las fiestas patronales que congregan más gente por estas fechas en la Vall d’Albaida. El consistorio albergó a principios de esta semana una reunión para coordinar el amplio dispositivo de seguridad ideado para intentar prevenir incidentes.

Como en años anteriores, el consistorio de la capital de la Vall d’Albaida instalará 19 barreras y puertas de seguridad en el recorrido, sufragando los gastos derivados de dichos trabajos. Desde el Ayuntamiento se hacen cargo de los trabajos «a pesar de que la normativa establece que las barreras no son necesarias para una festividad de este tipo», según comentan. A su vez, también recuerdan que en los días previos a la fiesta se han llevado a cabo trabajos de «acondicionamiento de los espacios por donde transcurrirá la fiesta para minimizar el riesgo de caídas o accidentes».

10 atenciones médicas en las fiestas de 2025

Como ocurre en todo evento taurino de este tipo, cada año se registra una serie de atenciones médicas. Así, en la edición del ejercicio 2025 hubo 10 atenciones, según las fuentes municipales consultadas. No se lamentaron percances durante la embolà del viernes, mientras que el sábado 6 registraron tres atenciones por contusiones (4 debidas a golpes de toros y 2 por golpes fortuitos) y el domingo los servicios médicos atendieron a dos personas por chocar entre sí.

Cabe recordar que en 2023, un toro se precipitó al vacío en Ontinyent durante la celebración del Bou de les Penyes en abril, que comparte recorrido con el de la Puríssima que se celebra por estas fechas. Los organizadores revisaron el recorrido y reforzaron la seguridad tras lo acontecido. Las imágenes sobre el incidente dieron la vuelta al mundo y encendieron el debate sobre la seguridad para animales y personas en este tipo de eventos taurinos.

Autobús desde Bocairent

La celebración del Bou de la Puríssima de Ontinyent causa cierta expectación en el resto de poblaciones de la comarca de la Vall d’Albaida. Por ejemplo, la concejalía de Juventud de Bocairent ha promovido un servicio de transporte colectivo para los jóvenes de la localidad que apuesten por acudir a los festejos que tienen lugar en el municipio vecino. Cabe recordar que una ONG ha pedido esta semana que no acudan jóvenes al evento.

La situación ha levantado alguna crítica de asociaciones antitaurinas. Xavier Molina, alcalde de la localidad, explicó a este periódico que es un servicio que el consistorio ofrece cuando también se organizan fiestas en otros pueblos cercanos: «Cuando sabemos que hay fiestas en pueblos vecinos donde van jóvenes lo que ofrecemos es un servicio de transporte seguro. Pasa ahora en Ontinyent, pero también en Alfarara o Banyeres, por ejemplo. Más allá de otras consideraciones, sabemos que los jóvenes suelen ir y evitamos desplazamientos innecesarios. He sido concejal de Juventud y sé que van a pasarlo bien».