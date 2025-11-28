Ontinyent renueva la distinción como una de las "Ciudades de la Ciencia y la Innovación" de España

El Ministerio de Ciencia e innovación del Gobierno de España ha renovado la distinción de Ontinyent como “Ciudad de la Ciencia y la Innovación”, un título que solo ostentan 109 de los más de 8.000 municipios de España y que integran la "Red Innpulso". La Secretaria General de Innovación, Teresa Riesgo, ha comunicado al Alcalde de la ciudad, Jorge Rodríguez, la renovación de esta distinción, que "se otorga las ciudades que favorecen la sostenibilidad económica y el crecimiento basado en el conocimiento y la innovación", según apuntan desde el consistorio.

Jorge Rodríguez agradecía el reconocimiento del Ministerio y destacaba que “con esta renovación, Ontinyent es reconocida nuevamente entre las ciudades españolas líderes en materia de innovación y desarrollo, el que reafianza la apuesta del Gobierno de Ontinyent por la gestión innovadora y el impulso de iniciativas modernizadoras, que está comprobándose que se el camino a seguir para mejorar el futuro de las ciudades”, señalaba.

La regidora de Promoción Económica, Natàlia Enguix, destacaba que renovar esta distinción “constata que en la ciudad estamos haciendo un buen trabajo en materia de innovación y economía sostenible”, y explicaba que para renovarla el Ayuntamiento ha tenido que justificar ante el Ministerio el cumplimiento de los programas por los que obtuvo la distinción en 2015, además de exponer los proyectos vigentes, así como los previstos para los próximos años.

Natàlia Enguix y Jorge Rodríguez, en una imagen de archivo. / Perales Iborra

Las ciudades distinguidas con este galardón forman parte de la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación y de la Asociación Red INNPULSO, formando parte de un foro de encuentro y definición de políticas locales innovadoras donde se comparten experiencias y proyectos. A través de la Red se potencia la colaboración entre ayuntamientos compartiendo buenas prácticas en la gestión y las iniciativas de comunicación de estos proyectos a los ciudadanos.

"El reconocimiento de la ciudad de Ontinyent como Ciudad de la Ciencia y de la Innovación se inició el 2015, contando con el aval de un nutrido grupo de asociaciones, empresas y entidades socioeconómicas locales. Se obtuvo una primera renovación en 2020 y ahora una segunda en 2025. Con el objetivo de mantener activas las políticas locales de innovación, la renovación se realiza cada cuatro años, cuando el ayuntamiento distinguido acredito el mantenimiento de las condiciones y requisitos Innpulso", expusieron las mismas fuentes municipales.

"El Ayuntamiento de Ontinyent ha justificado el cumplimiento de la candidatura anterior mediante un análisis de cumplimiento y de impacto de programas divididos en tres bloques: ciudadanía, organización y empresa. Igualmente, ha presentado proyectos vigentes y planos y proyectos planteados para el periodo 2026-2029 y actuaciones de fomento de Compra Pública de Innovación. Entre las ventajas, contar con la distinción de “Ciudad de la Ciencia y la Innovación", permite en Ontinyent tener prioridad para la ubicación de instalaciones científicas y tecnológicas estatales y trabajar coordinadamente con el resto de las ciudades innovadoras de la Red Innpulso", apostillan las mismas fuentes municipales.