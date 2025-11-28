Trasladan al hospital a un trabajador tras sufrir un accidente laboral en Ontinyent

Ocurrió ayer, pasada la una del mediodía. Un trabajador sufrió un accidente laboral en Ontinyent y tuvo que ser trasladado al hospital de la capital de la Vall d'Albaida por las heridas que sufrió por la caída. Así, las fuentes consultadas confirman que el varón cayó desde una altura de cuatro metros mientras estaba trabajando en una nave industrial. Sus compañeros avisaron a los servicios de Emergencias. El incidente tuvo lugar en una empresa dedicada a los triturados de fibras. El operario estaba sobre una escalera de un metro y medio de altura. La Policía Local envío una patrulla al lugar de los hechos tras recibir los primeros avisos.

Las fuentes oficiales consultadas confirman que la víctima del accidente laboral "estaba conmocionada al llegar el servicio sanitario. Los especialistas médicos le realizaron un vendaje de taponamiento en la cabeza para evitar el sangrado". Hasta el lugar de los hechos se trasladó una ambulancia del Servicio de Asistencia Médica Urgente (SAMU), que se hizo cargo del herido.

A su vez, también se personó una patrulla del destacamento de la Guardia Civil en Ontinyent, que se hizo cargo de instruir las diligencias para esclarecer las causas del accidente laboral.

Fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias confirmaron que se había registrado una "caída de un trabajador de 43 años de edad, que fue asistido por equipo un médico SAMU por traumatismo craneoencefálico y posible fractura de húmero. Fue trasladado al Hospital de Ontinyent".

Un aumento del 10 %

Los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Trabajo confirman que en la Comunitat Valenciana se acumularon un total 35.418 accidentes laborales entre enero y agosto de 2025, de los que 45 han sido mortales y 251, graves. Estas cifras representan un incremento de casi el 10% respecto al mismo período de tiempo de 2021, es decir, el período pospandemia, cuando se recuperó la normalidad en la actividad de las empresas e instituciones.