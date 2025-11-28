Xàtiva contrata a una empresa para organizar la cabalgata de Reyes por primera vez

Por primera vez en la historia, una empresa será la encargada de organizar la cabalgata de Reyes de Xàtiva. Hasta ahora, era el ayuntamiento el que se encargaba de la logística y el desarrollo, con la implicación de diversos colectivos locales. El último desfile, sin embargo, no dejó muy convencido al público y este año el consistorio ha apostado por reformular y renovar el formato. El contrato externalizado se ha adjudicado a la mercantil Sergio Sevilla Espectáculos por un importe de 63.600 euros más IVA. El recorrido -que se mantiene desde Selgas hasta República Argentina- se inspirará en cuentos y juegos infantiles y también contará igualmente con la implicación de la Junta Local Fallera y las comisiones falleras y de fiestas de calle de Xàtiva.

Esta es una de las principales novedades de la programación navideña 2025-2026, que el ayuntamiento ha dado a conocer este viernes, con más de 80 actividades culturales, familiares, musicales y solidarias a lo largo de todo un mes de celebraciones.

El pistoletazo de salida se vuelve a adelantar este año al 5 de diciembre, coincidiendo con el puente festivo, una decisión con la que el consistorio busca reforzar el impacto de la Navidad en la economía local, aprovechando la llegada de visitantes en el fin de semana festivo. La concejala de Cultura Festiva, María Beltrán, aesgura que «este es un año de afianzamiento. Llevamos dos años desarrollando un modelo de Navidad que ha ido creciendo, consolidándose y conectando muy bien con la gente, y en esta edición continuamos en la misma línea: mantenemos aquello que funciona e incorporamos pequeñas novedades que enriquecerán todavía más la programación festiva».

El lema de la campaña, “Viu el Nadal a Xàtiva”, se mantiene como señal de identidad y va acompañado de una propuesta gráfica innovadora elaborada por el creador setabense Pau Esplugues.

El belén como emblema

El Belén Monumental volverá a ser el gran emblema de la Navidad en Xàtiva, como uno de los principales reclamos turísticos de la ciudad (a pesar de la importante pérdida de visitantes de la última edición). El montaje, a cargo de la empresa Serovial, incorpora novedades que se revelarán el mismo día de la inauguración, prevista para el 5 de diciembre a las 18h, con un acto festivo que incluirá música del grupo setabense AC/DX Dixie, animación, lluvia de confeti y reparto de palomitas y donuts para los más pequeños.

Trabajos de montaje del belén monumental de Xàtiva, este viernes. / Perales Iborra

El Belén podrá visitarse cada día de 10 a 22h (con horario especial los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero), y los centros educativos realizarán visitas guiadas en las semanas previas. Este año, las urnas solidarias del Belén destinarán los fondos recaudados a la investigación contra el cáncer, tras el éxito solidario de la edición pasada donde se recogieron más de 10.000 euros para los municipios afectados por la DANA.

Además, el recorrido navideño de belenes incorpora dos propuestas más: el Belén tradicional panorámico de José Enrique Martí Pastor, visitable del 13 de diciembre al 6 de enero en la calle Abat Pla; y el Belén monumental hebreo de Ximo Garcia Torres y Rubén Garcia Morales, ubicado en la iglesia de San Francisco y abierto del 15 de diciembre al 6 de enero.

Mercado de Navidad

La Glorieta José Espejo volverá a acoger del 5 al 31 de diciembre el Mercado de Navidad, una iniciativa impulsada por Adexa y Gastro Rod-Arte en colaboración con el Ayuntamiento.

El mercado contará con 16 casetas y 5 food-trucks, así como con una intensa programación de talleres, música en directo y actividades familiares todos los fines de semana. El concierto del grupo Sin Complejos dará inicio a la programación, que incluirá concursos infantiles, talleres creativos, espectáculos de danza, juegos tradicionales, “pequediscos”, conciertos de jazz y actividades especiales como una degustación de turrones o la Fiesta de Fin de Año.

La propuesta pretende reforzar el comercio local y convertir el centro urbano en un espacio de convivencia, ocio y participación ciudadana durante todas las fiestas.

Exposición Playmobil

Por otra parte, el Espai Cultural Sant Domènec repetirá como escenario de la esperada Exposición de Playmobil, que contará con 11 dioramas, entre los cuales destaca la representación de la entrada de Jaume I en Xàtiva.

La muestra podrá visitarse con entrada gratuita en horario de mañana y tarde, y mantendrá el sorteo de tres cajas de Playmobil que ya tuvo una gran acogida el año pasado. Las novedades de la edición se presentarán en el pase de prensa con el objetivo de mantener la sorpresa y la ilusión entre el público.

Otros eventos

La programación navideña incorpora numerosas actividades que refuerzan la participación ciudadana y el carácter solidario de las fiestas. El 20 de diciembre se celebrará la III Parenoelada Motera Solidaria, organizada con Moto Ruta Xàtiva y destinada este año a recaudar fondos para AXATEA, con un recorrido que atravesará la ciudad y las pedanías e incluirá una parada especial en Torre de Lloris.

Las asociaciones culturales locales —Música Vella, Música Nova, Colla la Socarrà y Escola de Danses— ofrecerán actuaciones en el escenario situado frente al Ayuntamiento, junto con conciertos de centros educativos y el tradicional concierto Gospel del Centro Evangelista Bautista. El 31 de diciembre, el Home dels Nassos recorrerá la Albereda a partir de las 11h, y del 2 al 6 de enero, la Plaza del Mercat y alrededores acogerán el Mercado Medieval, que ofrecerá productos artesanos y actividades infantiles.

La programación incorpora también actividades del Gran Teatre, Juventud, Bienestar Social, Cultura, Deportes y Turismo, así como la San Silvestre 2025 (28 de diciembre), la cena de Nochevieja para las personas mayores o la Feria de Atracciones.

Toda la información estará disponible en la web del Ayuntamiento y de Turismo, en los programas de mano y en las redes sociales municipales, desde donde se difundirán los carteles específicos de cada actividad.